投資者紀寶5億沽尖沙咀銀座式商廈　內地客接貨

核心區商業物業獲內地投資者承接。市場消息透露，由資深投資者紀寶持有的尖沙咀銀座式商廈一籃子物業，近月以約5億元易手，帳面賺一倍。據悉新買家為內地客。

據了解，上述物業為區內加拿分道25至31號國際商業信貸銀行大廈的1至2樓、5至6樓、8樓、10樓及15樓，涉及樓面約38,514平方呎，成交呎價約1.3萬元。該批物業原由紀寶旗下公司持有，不過在今年1月份已更換公司董事，料已透過買賣公司形式易手，新買家名字為國語併音，分別擁有中國及瓦努瓦圖發出的護照，料為內地客。

放盤長達七年 新買家料為內地人士

有代理指，上述一籃子早於2015年推出放售，當時叫價高達7.4億，當時大部分樓面由食肆及娛樂場所等商戶承租，當時每月租金收入約143.8萬元。原業主為資深投資者紀寶，於2010年以約2.54億元買入該批物業，是次易手帳面升值2.46億元或近一倍。

紀寶近年不時有沽貨行動，如去年底他以約8,000萬元沽出土瓜灣北帝街21至25號匯川大廈地下A至J舖、地庫及一樓全層。物業面積約8,220平方呎，呎價約9,732元。在2018年中，他又以8,850萬元賣出銅鑼灣新時代中心頂層全層，持貨十四年帳面獲利7,700萬。