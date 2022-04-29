華懋下限價28億奪東涌商業地　贏次標54%　最保守出價僅6300萬

華懋在上月以27.78億元奪得曾經流標的東涌第57區商業地皮，每呎樓面地價約2,202元，接近市場下限價。地政總署今（29日）公布其餘落選標價，出價第二高的投標金額為18億元，每呎出價僅約1,427元。即華懋贏次標約54.3%或9.78億元。

第三高及第四高的標書，投標金額為14.03億元、12.88億元，即每呎出價1,112及1,021元。至於最保守財團出價僅為6,300萬元，每呎樓面地價約50元。

最保守財團 每呎出價僅50元

上述東涌第57區東涌市地段第45號用地，於2020年10月份首度推出時，因標價未達政府底價而流標。地皮地盤面積約13.2萬平方呎，可建樓面面積約126.1萬平方呎，是次重推加入新元素，包括容許零售、食肆餐飲等樓面大增至不超過整個項目的30%、即約38萬平方呎，以及首次在商業地上容許用作數據中心，比例不設上限，以增吸引力。

早前市場就上述地皮的估值介乎約28億元至50億元，每呎樓面地價2,220元至4,000元。上周五地皮接獲5份標書，包括新地（0016）、信置（0083）、華懋、嘉華國際（0173）及建灝地產，較2020年時接獲的3份標書為多。