屯門大欖住宅地流標　首幅設面積下限官地　涉逾2000伙

屯門青山公路 - 大欖段住宅用地，為首幅設有面積下限280平方呎的官地，今日（26日）揭標，惟地政總署公布，因標書金額未達政府就該用地所定的底價，故不接納收到的5份標書。

項目上周五截標時共接獲5份標書，全部為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）及嘉華國際（0173）。

發展局：未來會繼續落實限呎條款

政府於2021年12月推出最低單位面積必須達約280平方呎的要求，上述用地為首幅加入限呎要求的賣地項目。發展局發言人表示，雖然是次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位面積要求落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。

局方又指，很多市建局及港鐵項目同樣設有最低單位面積要求，過去均成功招標。政府又指，政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響。政府會考慮在適當時候重新出售該用地。

早前估值介乎71億至90億

是次流標地皮，為屯門青山公路—大欖段的屯門市地段第561號用地，地盤面積約362,893平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計提供2,020伙。地皮坐落屯門公路與青山公路，鄰近琨崙、浪濤灣及正在興建的OMA by the Sea等。落成後預計大部分單位可望開揚海景。

綜合市場資訊，上述地皮早前估值約由71.85億至90億元，預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元。

五年來70次賣地招標 6次流標

參考過去五個財政年度，政府合共就賣地進行超過70次招標，當中6次（包括是次招標）因為標價低於底價而取消有關賣地。其餘5次取消的招標，分別涉及4幅商業用地及一幅住宅用地，其中一幅商業用地和該幅住宅用地，隨後經重新招標並售出，其餘3幅商業用地則正進行改劃用作住宅用途。