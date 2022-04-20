首幅設面積下限官地　屯門大欖住宅地周五截標　估值最高90億

首幅設有面積下限280平方呎的官地、屯門青山公路 - 大欖段住宅用地將於本周五（22日）截標。市場預計，地皮估值上限高達約90億元，料最終可接獲6至7份標書。

地皮為屯門青山公路—大欖段的屯門市地段第561號用地，地盤面積約362,893平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計可以提供2,020伙。

地皮坐落屯門公路與青山公路，附近屋苑有琨崙、漣山、浪濤灣，以及正在興建的OMA by the Sea等。地皮未來落成後，預計大部分單位可享向南開揚海景。

單位下限280呎 估值最低約71億

就上述屯門大欖住宅地，去年底發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時曾表示，此幅用地會加入面積下限條款，單位最細面積至少要約280平方呎。相關條款亦顯示在賣地章程之中。綜合市場資訊，上述地皮估值約71.85億至90億元，預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元。

地皮中間現存油站、私人地段及山坡

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，地皮形狀狹長，兩旁為青山公路和屯門公路，因現存的油站、私人地段及山坡令地皮中間收窄。另外，為減低屏風樓效應，地皮內可能要在多個部份留作通風走廊，亦增加項目設計難度。

對於政府為地皮加入限呎條款，梁沛泓認為，由於區內交通和商業配套不足，相信項目落成後主打一至兩房單位，故單位限制條款對其影響不大。他預計，地皮每呎樓面地價約5,500元至5,800元，屬市場下限。

張翹楚：料最終收6至7份標書

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，地皮規模較大，以每呎樓面地價約6,300元計算，地價已高達82億元，若加上建築成本等，總投資額估計高達約150億元，料最多接獲6至7份標書，並以大型發展商入標為主。