啟德大廈重建項目申預售樓花　涉807伙　康城11期命名Villa Garda

新盤市場轉旺，上月有兩盤申請預售樓花，涉及821伙，當中包括今年1月份，由王新興集團以30.61億元完成補地價的九龍灣啟德大廈重建項目。

上述項目位於觀塘道53至55A號項目，前身為啟德大廈，提供807伙，預計落成日期為2025年5月31日。該項目地盤佔地約6.15萬平方呎，擬建兩幢樓高約34層、另設4層平台的商住大廈，落成後總樓面面積約526,489平方呎。以補地價金額30.61億元計，每呎補地價約5,819元。

九倉龍翔道188號第2期涉14伙

而另一宗新申請為九龍倉（0004）的龍翔道188號第2期項目，提供14伙，預計落成日期為2024年6月30日。

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城第11期，分3期發展，分別命名為Villa Garda I、Villa Garda II及Villa Garda III，分別提供592伙、644伙及644伙，合共1,880伙。該盤料2024年10月至12月落成。

至於香港小輪（0050）與市建局合作的深水埗通州街280號項目，命名為映岸，該盤提供262伙，預計在2024年2月落成。