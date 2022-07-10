陳茂波：統籌組將全面監督土地發展項目各環節

財政司司長陳茂波今（10日）在網誌表示，土地房屋是重要而迫切須處理的課題，政府已成立兩個工作組，專責全方位推動土地及房屋供應，務求精簡程序，加強統籌協調跨部門工作，進一步提速、提效、提量，加快造地建屋，力促多元發展。

陳茂波指，由其主持的「土地及房屋供應統籌組」（統籌組），會全面監督土地發展項目各個環節，統籌整合審批流程，以及致力釋放私人土地發展潛力。工作範圍包括住宅、商業、社福及社區設施用地等的供應，以及公、私營房屋的供應。統籌組亦會確保政府高層適時介入過程中所出現的問題，為發展掃除障礙。

他續指，統籌組將協調所有相關的政策局和部門，在土地發展和房屋供應方面的工作，包括規劃、地政、環境、交通、基建、社福和文康設施配置等，全面督導土地供應，亦會持續檢視各個造地項目，由研究至土地平整各階段工作的進展，以確保不同用地的供應切實到位；同時制訂並定期公布未來十年可供發展土地、即熟地供應預測，提高透明度。

土地及房屋供應統籌組將定期公布未來十年的「熟地」供應預測。（資料圖片）

持續落實「基建先行」、「創造容量」

統籌組亦會確保有適切的制度持續落實「基建先行」、「創造容量」的發展方針，借助交通基建帶來的便利，以釋放更多交通沿綫以至較偏遠土地的發展潛力。陳茂波指，此模式不但有助避免因一兩個環節的阻滯而拖慢用地供應的進度，更可透過適時提供交通基建，帶動相關用地地積比率的提高，增加房屋供應。

陳茂波又指，統籌組會督導各項精簡發展程序的法例修訂工作，包括《城市規劃條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路(工程、使用及補償)條例》、《收回土地條例》等，以精簡及縮短法定程序；避免不同部門重複執行性質相似的程序；理順不合時宜、不清晰的安排；授權部門同步進行某些程序等，以縮短從規劃到可供發展熟地的時間。此外，統籌組亦會制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案，全方位加快土地房屋供應。

公營房屋項目行動工作組由財政司副司長黃偉綸負責。（資料圖片）

兩工作組本周分別召開首次會議

至於由財政司副司長負責的「公營房屋項目行動工作組」（行動工作組），則負責督導公營房屋興建項目，並以「提速、提量、提效」為目標，工作範圍包括監察預留作公營房屋項目的用地是否可準時交付；探討各項加快建造及入伙的措施；制訂及更新公營房屋新供應的預測；考慮及解決各項影響準時完成公營房屋項目的跨政策局或跨部門問題，亦會探討及制定措施增加公營房屋的供應。

行動工作組會按行政長官的要求，在本屆政府上任後百日內提交初步加快興建公營房屋的工作建議，包括「公屋提前上樓計劃」、部門的分工協調方案、重啟及優化私人參建模式、壓縮建築設計、精簡各種相關工程、驗收等程序，目標是把部分的單位提早完成，以提升未來五年內的整體公營房屋的落成量。

上述兩個專責工作組將在本星期分別召開首次會議。