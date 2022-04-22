長實上月近60億奪土瓜灣四合一重建項目　較次標高出逾8%

長實集團（1113）上月初以59.96億元奪得土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，每呎樓面地價約11,382元。市建局公布其餘落選標價，第二高的出價為55.3億元，每呎出價約10,497元，即長實贏次標約8.4%。

至於出價超過40億元有3份標書，涉及金額約42.72億、約47.06億及47.95億元。而出價最保守的兩家財團，投標價為36.88億及32.2億元。以最低出價計算，每呎投標價為6,112元。

最低出價32.2億 每呎逾6100元

上述鴻福街、啟明街及榮光街項目，涉兩個相鄰地盤，合併後總地盤面積為5.85萬平方呎，預計可建總樓面合共約526,812平方呎，料可供應約890個住宅單位，每伙實用面積不可少於300平方呎。

總樓面52萬呎 料建890伙

上述項目去年12月初截收意向，當時接獲31份意向書，當中30家發展商及財團獲市建局邀請入標競投。項目於2月10日截標並接獲7份標書，參與財團包括恒地（0012）、嘉華國際（0173）、華懋集團、會德豐地產，而信置（0083）則夥嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合組財團入標。