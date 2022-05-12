土地共享｜會德豐再提交申請　大埔林村用地涉約3000伙

發展局今（12日 ）公布，再接獲一宗土地共享先導計劃申請，屬計劃推出至今的第四宗申請。有關地皮位於大埔林村社山路以南，佔地約5.2公頃，料可提供約3,000伙公私營房屋單位，申請者為會德豐地產旗下子公司。

最新提交的申請涉及一幅位於大埔林村社山路以南的用地，現劃為「農業」地帶的私人地段及毗連的政府土地，佔地約56.3萬平方呎，包括12萬平方呎政府土地。據資料，申請涉及約2,100個公營房屋／「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）、900個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約171.1萬平方呎。

據資料，私人房屋發展部分擬建兩幢住用及非住用大樓，並設一幢綜合大樓，料可建930伙，容納人口可2,604人，土地平整工程料2032年竣工；公營房屋或首置部分則擬建4幢34至38層高的大樓，料涉2,170伙，預計容納人口6,076人，土地平整工程預計2028年完成。今次申請範圍涉及墓地，相關部份現由私人業權擁有。

會德豐地產主席梁志堅表示，集團積極研究旗下新界土地，希望釋放新界土地的發展潛力，舒緩短中期房屋供應問題。

參考是次為會德豐地產就土地共享先導計劃提交的第二份申請，上一次是夥拍恒地（0017）提交一幅位於大埔林村社山路及林錦公路（近林村）的用地，佔地約208萬平方呎，總樓面面積約695萬平方呎，可提供約8,484個公營房屋／「首置」單位，及3,636個私營房屋單位。今次則屬於獨資申請，兩幅用地位置相近。