節儉金融女為現實放棄理想　儲蓄4年+父母加持　五球購納米戶上車

港人居住空間又細又擠，疫情下「在家工作」（WFH）成為部分香港打工仔的置業契機。「90後」從事金融業的Wendy，投身社會工作僅約四年，早前「在家工作」數月後大感不便，在父母「加持」下遂斥約508萬元上車，購入大角咀一個面積約200平方呎的開放式單位，建立屬於自己的小天地。

WFH唔方便 曾打算租劏房暫住

「有一個自己嘅空間係香港人嘅夢想。」Wendy從小與家人同住，一家六口住在400平方單位內。長大後，她有感缺乏私人空間，並開始期待擁有自己的居所。直至疫情爆發，Wendy指當時正值她工作最繁忙時期，但疫下被迫WFH（在家工作），諸多不便亦難以專注，曾想過到附近咖啡店工作，又擔心增加感染風險。

Wendy指，「如果我仲做緊公關或設計行業，無可能𠵱家買到樓。」（盧翊銘攝）

起初她打算物色租金相宜的劏房戶暫住，卻遭家人以「唔安全」為由強烈反對。最終與父母商量後，決定購入大角咀利奧坊．曦岸一伙開放式單位，除可住近家人、方便互相照應外，樓價約508萬元亦算是其可負擔範圍內。是次入市首期連雜費支出合共約75萬元，她透露，父母有幫忙分擔其中三分一的支出，餘下款額主要是靠她近四年工作的儲蓄。

父母幫忙分擔三分一首期開支

工作短短四年便儲下一筆小首期，Wendy透露自己與「金融業出身」的同行的消費習慣存有巨大差異。「喺我嗰行入面，無人會好似我咁。」她指受父母影響，自小已非常慳儉，沒有太大物慾，亦不捨得花費太多於飲食上。由於其工作地點位處港島核心區，Wendy堅持「帶飯返工」或偶爾光顧較平的連鎖快餐店。當與熟落的同事、同行聚餐，她會「厚著臉皮」主動提出餐費上限，不想超出預算。

「如果仲做緊設計，無可能𠵱家買到樓」

投身金融界的Wendy，大學時期並非主修經濟、金融學科。她指自己以前熱愛藝術及設計，大學時不顧家人反對，堅持修讀廣告設計，「做自己想做嘅事」，也有想過創業。惟畢業後有感設計行業出路少、人工偏低，她改為選擇投身公關行業。「其實都好無奈，為現實放棄咗理想。」一次機緣巧合下，Wendy再轉行至金融業，人工較以往多一倍，「如果仲做緊公關同設計，無可能𠵱家就買到樓。」

雖放棄了理想，但工作數年便能成功上車，Wendy無後悔自己的選擇，亦認為職場上是應該要作取捨。她期望未來可以「樓換樓」，再提升居住空間質素。被問到會否擔心未來樓市向下，她指自己買樓只為滿足居住需求，「如果係投資，就唔會買香港樓啦。」

Wendy期望未來可以「樓換樓」，再提升居住空間質素。（盧翊銘攝）

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