網店老闆465萬買新樓收租　遇發展商爆債務危機　申按揭一波三折

從事護膚品網店生意的張太，受惠疫情，公司「疫市」每月收入大增，高峰期多達六位數字，她遂決定把資金投放物業市場，購入「磚頭」作長線收租，以增加被動收入。惟意想不到的是，去年買入深水埗單幢新盤後，卻遇上發展商爆出債務危機，向多間銀行申請承造按揭均一一被拒，過程一波三折，最終有驚無險成功上會。

投資「磚頭」收租增被動收入

張太表示，本身早已有購買住宅物業作投資收租的打算，因相信投資「磚頭」可帶來被動收入，無需要花太多時間作額外管理，成本效益也相對投資股票、或將現金放入銀行做定期存款為高。「銀行又低息，買股票又浪費時間，投資磚頭相對唔使點用腦，叫做有啲被動收入，唔使點用時間去follow（跟進）。」

張太指，曾睇過樓齡3、4年的二手樓，惟質素一般，她估計如要重新出租單位，至少要投放20至30萬元作裝修，故決定向中細價新盤入手。

張太相信投資「磚頭」可帶來被動收入，無需要花太多時間作額外的管理。（盧翊銘攝)

本身工作地點在馬鞍山區的張太，計劃沿屯馬線尋找心水樓盤，貪有鐵路效應，放租、放售也相對容易。當時她見深水埗單幢盤弦雅的樓花期短，且鄰近南昌站。衡量過後，雖有感單位呎價偏貴，但亦屬可負擔水平，遂斥約465萬買入一個約206平方呎的開放式單位，呎價約2.26萬元。

多間銀行拒受理申請 「每日為按揭奔波」

然而，張太承造按揭的過程可謂一波三折，她透露，當時準備申請按揭，卻「撞正」發展商之一的佳兆業集團爆出債務危機，大多數銀行都拒絕批出弦雅的按揭申請。張太憶述，當時向近十間銀行查詢按揭申請，卻被一一拒絕。

當時項目仍屬樓花，距離落成尚有數月。她指，當時曾接獲銀行回覆，並以沒有跟佳兆業集團有業務往來為由，拒絕其按揭申請，亦有銀行以承造額度數目已滿為由拒絕，另有銀行向張太索取大量資料後，最終也沒有批出其申請。該段時間，張太直言心情十分忐忑，每日為按揭奔波，最後在地產代理幫助下，成功找到銀行承造按揭上會，「化險為夷」。

收樓即以1.3萬放租 「係無乜水位㗎」

說到這次買樓經驗，張太大感無奈，她表示，當日地產代理向她推銷樓盤時，正是以項目為發展商「頭炮盤」、「省招牌作」為賣點，豈料項目發展商卻是繼恒大後，另一爆出債務問題的內房 ．張太又認為，發展商有責任協助小業主解決按揭上會問題。

現時單位每月供款約1.2萬餘元，張太透露，近日收樓後已馬上把單位放租，她見同盤有單位以約1.3萬元租出，她亦以相若價位放租，直言利潤不多，「係無乜水位㗎，但係如果有多過一厘，咁都好過放係銀行，又幫到供樓。」不過，據樓盤網站顯示，弦雅部分開放式單位，近期叫租約為1.1萬元，低於張太預期。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。