醫護母親斥1200萬買新樓　盼與子過新生活　擬延遲退休十年還樓債

不少港人甘願花上半生做樓奴。從事醫護行業的林太，因為家庭原因，年過五十才決定置業，斥逾千萬元購入日出康城一伙三房單位，盼與兒子重新展開新生活。不過，臨近退休前才加入供樓行列，一供便供二十五年，負擔沉重，她已準備好延遲退休至少五年至十年，冀盡快還清「樓債」。

不欲再錯過上車時機 「有買貴、無買錯」

林太透露，促使她今次買樓的原因之一為與丈夫性格不合，加上各種家庭問題，決定尋找自己的生活空間。初時，林太打算獨自搬離原居所，並在港島區物色二手細價樓。不過，與兒子商量後，林太發現兒子願意跟隨她一起搬走，並承諾大學畢業後一同供樓。她便決定將原本用作供兒子到外國讀書的積蓄，改為購買新樓，與兒子展開新生活。

，林太記得兒子說過一句「我唔鍾意咁低層」，遂選購了逾1,200萬元的高層三房戶。(盧翊銘攝)

曾經歷2003年「沙士」樓市低潮的她，記得當時因種種原因，錯過了上車機會，「一錯過咗，就過咗十幾廿年。」林太指，直至近年本港經歷2019年社會運動及新冠肺炎疫情兩個「大浪」之後，樓市都未有出現明顯下跌，證明香港樓市強勢，她不想重蹈2003年錯過樓價低潮上車的覆轍，見樓市輕微回調即決心入市，「我心態係有買貴，無買錯！」

因兒子一句話 願多付逾百萬購高層

下定決心後，她便開始搵樓，由於林太的親姊數年前購入日山康城單位自住，她遂到該區參觀，她形容該區環境如世外桃源，十分寧靜，靠近家人居住也算是多個照應。而林太的兒子亦喜歡康城的海景及周邊環境。

適逢當時新盤SEA TＯ SKY正在推售，林太本身打算購買兩房單位，惟兩房單位的籌號排到過千，她自知單憑一票要抽到兩房，機會相當渺茫，決定轉投嘗試抽三房單位，但三房單位亦只有5樓低層、及43樓以上的高層單位可供選擇，惟兩者的樓價差距逾百萬元。

最後，林太因記得兒子說過一句「阿媽，我唔鍾意咁低層，總之就唔鍾意」，便硬著頭皮扑鎚買入一個價值約1,203萬元的三房單位，面積約700餘平方呎，呎價約1.7萬元。林太與家人商量後，獲家人借出100萬元，最後用近五成首期入市。

打算延遲退休 望多儲400萬供樓

從事醫護工作的林太，雖然月入有約6萬餘元，但一個價值約1,203萬元的物業，承造近五成按揭後，月供仍需要兩萬餘元。她透露，原先對供樓開支甚感擔憂，因她已年過五十，距離退休只餘下數年，如果準時退休，供樓開支將成很大負擔。不過，去年醫管局延長前線醫護人員的退休年齡，由60歲延長至65歲，她稍為放下心頭大石。

林太表示，現時其三房單位基本要供足二十五年，退休後，估計供樓重擔會落在兒子身上，而她亦有最壞打算。她指，假如局方肯再與她續約五年，她便可繼續工作至少十年，她估計十年時間應可多儲400萬餘元，加上退休後的公積金，料可償還餘下的「樓債」，減輕兒子供樓負擔，「未來仍有好多未知之數，唯有見步行步啦。」

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