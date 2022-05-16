周末新盤錄89宗成交　按周多3倍　瀚名僅餘最後一伙待沽

一手市場交投表現不俗，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（14、15）兩日一手暫錄得約89宗成交，較對上一個周末的21宗，多出約3.2倍。

恒地系新盤周末售19伙

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，周末兩日連售17伙，套現1.06億元，當中包括15伙一房，及開放式與兩房戶各一伙，項目銷售至今累售87伙，套現逾5.75億元。

同系啟德THE HENLEY III 亦賣出兩伙開放式，涉資共約1,303,2萬元，成交包括3A座E室，實用面積238平方呎，成交價約677.54萬元，呎價約28,468元；另一成交為3B座F室，實用面積229平方呎，以約625.67萬元售出，呎價約27,322元。

嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名，周末以價單形式推售60個一房單位，兩日連售59伙，套現近5億元，現僅餘下一伙待沽。

信置（0083）旗下西貢逸瓏園，以招標形式沽出一伙，成交價3,170萬元。

另外，信置（0083）旗下西貢逸瓏園，亦以招標形式沽出2座7樓Ｆ室，四房間隔，實用面積1,564平方呎，連142平方呎平台及2,205平方呎天台，成交價為3,170萬元，呎價約20,268元。

會德豐地產啟德MONACO MARINE亦沽出一伙，為1A座5樓E室，實用面積448平方呎，成交價1,082.2萬元，呎價24,156元。