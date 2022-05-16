尖沙咀舊樓舖位連住宅獲4.5億收購　十四年大賺1.6億

5月初樂風集團夥拍加拿大投資基金BentallGreenOak及英國基金公司施羅德資本，斥逾15億元收購尖沙咀漢口道舊樓的大部份業權。當中，大廈地庫、地舖、一樓、二樓及一籃子住宅單位，原由投資者持有，是次以合共約4.5億元沽出，帳面升值1.6億元。

上述大額收購涉及3宗成交，位於漢口道35號至37號恕園大樓，其中地下1號舖、地庫3個舖位、一樓3個舖位及2樓舖位，以合共2.2億元沽出；至於地下2號舖則以1.2億元。兩項物業分別在2008年以1.58億及9,200萬元買入，分別升值6,200萬及2,800萬元，升值幅度39%及30%。該批物業目前現由銀行、高爾夫球用品店等商戶租用。

一籃子住宅大幅升值1.75倍

至於餘下賣出的物業為3樓A、B、C及D室、4樓D室、5樓C室、6樓D室及7樓B室，合共以1.1億元沽出，屬住宅單位，大部分在2008年買入，總買入價約4,000萬元。以該批單位最新收購價1.1億元計，意味期內大幅升值1.75倍或7,000萬元。

原業主為投資者 去年1.15億買九龍城商場

翻查資料，上述三項舊樓物業由三家公司持有，不過其公司董事均為朱繼祥、曾廣達及曾善兒等。該批人士料為投資者，在2021年8月曾以1.15億元曾向新地（0016）買入九龍城獅子石道1號基座商場，包括地下1至3號舖及1樓全層。