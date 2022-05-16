柏瓏 II 再加推122伙　折實均價18753元　周五首輪發售428伙

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，原價加推全新一張3號價單，提供122伙，折實平均呎價約18,753元，較昨日加推的2號價單高出約1.46%，亦較首張價單高出約4.77%。

綜合首三張價單，項目已累推428伙，佔全盤超過一半單位。發展商在晚上8時上載銷售安排，將於周五（20日）早上9時起，公開發售全數428伙，項目會在周四（19日）截票。

柏瓏 II 新一張3號價單提共122伙，包括32伙一房戶、88伙兩房戶，以及兩伙四房戶，價單售價775.2萬至2,129.5萬元，價單呎價20,312元至24,031元，扣除最高16%折扣後，折實售價651.16萬至1,788.78萬元，折實呎價17,062元至20,186元。

一房戶折實最平651萬

最低售價為1座1樓B6單位，實用面積352平方呎，採一房間隔、開放式廚房，折實價651.16萬元；至於最低呎價為1座1樓B10單位，實用面積519平方呎，兩房間隔，折實價885.52萬元，呎價17,062元。

柏瓏 II 在上周四（12日）公布樓書，至今已推出三張價單。該盤首批168伙在上周五（13日）推出，折實售價由624.96萬至1,767.52萬元，折實呎價16,638元至19,567元，整批折實平均呎價17,898元。

柏瓏 II 累推428伙 入場625萬起

而2號價單提供的138伙，昨推出，折實售價625.21萬至 1,523萬元，折實呎價17,521元至19,900元。2號價單折實平均呎價18,483元。綜合3張價單，已累積推出428伙，佔全盤約53%。

柏瓏 II 共提供805伙，由5座組成，可提供805伙，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。同時，柏瓏 II 為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。