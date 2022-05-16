柏瓏 II 暫收2000票　最快本周五開售　夥經絡推按揭優惠

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II 將於日內公布3號價單及公布最新銷售安排，最快本周五（20日）開售。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏 II 截至昨天累收逾2,000票，以首兩張價單共306個單位計，超額認購逾5.5倍，當中有八成入票人士心儀一房及兩房單位。

夥經絡推「低息H按」 、 「高成數按揭」優惠

另外，柏瓏 II 亦夥經絡按揭推出樓按優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，將為柏瓏 II的買家提供「低息H按」 或 「高成數按揭」優惠。 其中 「低息H按優惠」，按揭成數最多九成，按息全期H+1.3厘，上限為P-2.75厘，回贈1.6%，還款年期達30年。另一優惠為「高成數按揭優惠」，按揭成數約七至八成，息率P-2.75厘，回贈1%，還款年期同樣30年。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指， 5月續有多個新盤應市，加上有新鐵路綫開通刺激，預計本月可錄逾2,000宗一手成交，創近一年新高。

左起為經絡按揭轉介營運總監張顥曦、信置營業部集團聯席董事田兆源、美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明

柏瓏 II 共提供805伙，由5座組成，可提供805伙，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。同時，柏瓏 II 為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。