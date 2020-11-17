明截意向｜高銀總部全幢每月租收1600萬　佔四成屬自行承租

高銀金融（0530）旗下的九龍灣高銀金融國際中心早前被接管人推出放售，將於明日（18日）截收意向書。全幢物業目前出租率約76%，每月租金收入逾1,600萬元，不過翻查資料，當中不少樓面是由高銀金融旗下相關公司自行租回，「自己租自己地方」所涉的租金金額每月逾660萬元，相等於全幢物業每月租金總收入約四成。

頂層三層樓面作總部 月租416萬

據負責標售的萊坊資料顯示，高銀金融國際中心於2016年竣工，樓高28層，佔地面積約71,042平方呎，總樓面面積約85.2萬平方呎，標準樓層面積約3.5萬平方呎。物業現時出租率約76%，租客包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等國際和本地租户。

不過，該廈有不少樓層其實由高銀金融旗下的公司自行租回。其中，根據土地註冊處資料，25樓、26樓及27樓三層相連樓層，現由高銀金融地產集團（香港）有限公司承租，每月租金高達416.514萬元，租約期由2019年10月31日至2022年10月30日。

資料顯示，該三層涉及逾10萬平方呎樓面，即每呎租金約41.6元。不過據代理行數據，該廈近一至兩年內的租貸成交呎租介乎28至35元。

至於該廈24樓亦由該集團自用，作為近一年售賣何文田豪宅傲玟的售樓處及示範單位，不過土地註冊處未有顯示該樓層的租務登記資料。此外，該商廈地庫一層、地下、一樓及二樓，合共四層樓面，由GOLDIN DINING GROUP LIMITED承租，租約期由2019年12月1日至2022年11月31日，月租逾243.83萬元，再加上5%分成。

地庫至二樓共四層 月租逾243萬

該廈基座位置共設有4間食肆，全部均由高銀金融主席潘蘇通開設，包括位於地下的法式餐廳LE PAN，二樓的日式餐廳大松日，而一樓則有兩間中菜廳，分別為皇御園及江南庭敘。

綜合上述租務，高銀金融相關公司正租用高銀金融國際中心地庫、地下至二樓，以及頂層共三層寫字樓樓面，即「自己租自己地方」所產生的租金支出，每月高達660.35萬元。而作為集團售樓廠的24樓還未計算在內。

全幢商廈月租收入達逾1611萬

根據高銀金融三月底公布的中期報告，2020財政年度上半年，高銀金融國際中心的租金收入及其他相關營業額，按年增長32.7%至9,670萬元，即相等於每月約1,611.66萬元，換言之，上述同系公司的租金收入佔去總月租約40%。

九龍灣高銀金融國際中心放售原定於本月11日中午截收意向書，不過，接管人本月初決定把截止遞交日期延至明天（11月18日）。萊坊早前預計，該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約14,000元。然而交易後，未知高銀會否繼續租用上述樓面。