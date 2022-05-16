青衣綠化地改劃公屋3800伙　收逾5100份反對意見　規劃署拒接納

政府於2021年7月宣布修訂《青衣分區計劃大綱草圖》，把青衣西路以西、鄰近寮肚村和屋苑曉峰園的一幅用地，由「綠化地帶」改劃為「住宅（甲類）5」 地帶，以興建3幢公屋，提供約3,800伙。城規會今日（16日）至下周一（23日）起就上述修訂事項進行3次聆訊。

反對意見逾5100份 佔近98%

上述修訂事項接獲多達5,277份意見，其中表示反對佔5,155份，包括長春社、香港觀鳥會、嘉道理農場暨植物園公司、環保觸覺香港、世界自然基金會香港分會、創建香港等環保團體或關注組。不過，規劃署表示不支持相關反對意見，預計該修訂事項有望獲城規會批准，未來將新增公營房屋供應3,800伙。

規劃署：地皮位於已建設地區邊緣

規劃署認為，政府一直採取多管齊下的方針增加房屋土地供應，包括持續檢討各項土地用途。擬作公營房屋發展的「綠化地帶」用地，位於青衣已建設地區邊緣、十分接近現有道路。考慮到擬議的公營房屋發展項目在技術上可行，不會造成無法克服的技術問題，規劃署認為修訂適宜，又指擬議發展的發展密度及建築物高度恰當。

而反對團體主要認為，上述修訂事項的公屋發展計劃，將令區內交通情況惡化、建築物高度也較鄰近山坡的山脊線高，或對視覺及日照方面造成負面影響和產生屏風效應，其中對寮肚村和曉峰園影響較深。

資料顯示，上述公屋計劃將地積比率6.7倍發展，涉及3幢住宅大廈，最高建築物高度主水平基準上220米，提供約3,800伙，料可容納10,300人。