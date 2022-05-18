酒吧復業｜疫下累蝕逾百萬　打千字文換減租一萬　東主：見步行步

繼4月21日放寛晚市堂食及重開部分處所如健身中心後，停業近一年的酒吧明日（19日）亦迎來復業，可營業至淩晨兩點，雖仍設顧客人數上限，及每枱限坐4人。於銅鑼灣經營酒吧的黃先生表示，爆疫至今生意額累跌77%，虧蝕逾百萬元，現只寄望復業後可追回之前的損失。對於有傳將爆發第六波，黃先生無奈道「冇得諗，只能見步行步。」

疫下停業386日 曾墊10萬出糧

銅鑼灣樓上酒吧東主黃先生指，疫情至今，其酒吧已斷斷續續停業了386日，明日終於復業，他只期望可以追回之前停業時的損失，並已增加人手應付開業。他表示，其酒吧剛於今年1月份以原價續租，但續租後便爆發第五波疫情，當時已即時變陣，申請作D類餐廳繼續營業及提供外賣生意，希望減低損失。但他指，礙於防疫措施嚴厲，加上酒吧本身沒有充足餐飲硬件配合，經營情況未如理想。

黃先生指，爆疫至今，酒吧已累積虧蝕逾130萬元，但僱員薪金、管理費、租金及水電費在內，酒吧每月有逾20萬元的基本開支，入不敷支下，為了讓酒吧繼續營運，他早前先行墊支近10萬元用以支付員工薪金。他指，雖然有向政府申請抗疫基金，但因申請手續繁複，批核需時，未能及時為酒吧帶來營運及周轉的資金。

酒吧東主打「千字文」換減租一萬

雖然立法會已三讀通過禁追租議案，但黃先生認為「contract is contract」，自己亦有負責任履行合約精神交租。他透露，業主原沒有打算減租，但因為酒吧生意一落千丈，自己亦開始「頂唔順」，遂發送「千字文」訊息說服業主，經溝通後終獲業主同意於3月份減租一萬元。

黃先生期望， 明天恢復營業後可追回之前損失，並以增加人手應付開業。（余俊亮攝）

近日有專家顧問預計本港短期或有爆發第六波的可能，黃先生指，依其經驗看，酒吧業界定必首當其衝，「一停就係先停酒吧」，唯有保持正面心態，見步行步，期望在再停業之前追部分損失 ，亦希望復業可為員工帶來基本收入，「我哋都冇咁傷」。

陳澤鳴：第五波疫情如一盤冷水

疫情持續至今兩年，不少酒吧或餐廳「捱不住」，先後結業、退租。第一太平戴維斯商舖部資深董事陳澤鳴指，去年下半年疫情轉穩定，食肆東主原對市況重拾信心，加上政府派發消費券，對整體舖市也有提振作用。但第五波疫情來勢洶洶，他形容情況尤如向剛剛復甦的市況潑了一盤冷水，零售舖市再次大受打擊，「大家又靜落嚟」。

租戶傾向審慎 短期舖市未見復蘇

陳澤鳴指，疫情下，舖位租金大幅回落，不少短租商戶、或過往未能負擔高昂租金的商戶亦趁機進駐核心地段，開設實體店以捕捉商機，但對整體街舖空置率的幫助不大。有傳短期有機會出現第六波疫情，陳澤鳴認為一切也是未知之數，「會唔會似第五波一樣嚴峻，大家都唔知道」，並估計現時商戶也傾向採審慎態度，先觀望疫情發展，再決定租舖策略。