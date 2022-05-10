疫市創業蝕10萬兼欠租兩個月　瑜伽導師：倘再爆疫堅持下去無意義

政府放寬社交距離措施之前，健身中心、美容院等處所被迫停業數月，生意大受打撃。去年「膽粗粗」創業的大學生兼瑜伽導師Joyce，旗下瑜伽館被迫關閉三個月，至今已損失逾10萬元，無法交租，即使近日防疫措施放寬，她指未見「報復式」預約報名，更因為無法申請抗疫基金而感到極無助。

大學生斥近8萬創業 原預一年收支平衡

在職大學生Joyce，去年年中考獲瑜伽導師執照，當時處於第四波疫情的尾聲，Joyce眼見疫情緩和，港人對瑜伽課堂及場地有一定需求，遂決定斥近8萬元創業，投放自己的積蓄及兼職收入承租長沙灣工廈一個約270平方呎的分租單位作為瑜伽館，開展教學生涯。

她指，單位初時月租近8,000元，為求盡快開業及減低成本，Joyce與男友包辦裝修，一手一腳髹油、鋪地板、裝窗簾。她原本預計開業一年左右可達收支平衡。豈料開業僅約兩個月便遇上第五波疫情大爆發，被迫停業，至今反蝕近10萬元，更已拖租兩個月。

靠兼職、炒散幫補 申防疫抗疫基金被拒

第五疫情爆發初期，瑜伽館被迫停業，Joyce仍有上門授課，惟疫情漸趨嚴峻，確診個案急升，上門授課也被迫煞停。同時因擔心限聚令，亦未有出租場地作其他用途。最後，為減輕租金壓力，仍然在學的Joyce 只好轉做兼職、炒散幫補生計。為免家人擔心，她從未向家人尋求幫助，只一直盼可盡快重新開業，追回損失。

「點解要對健身、瑜伽行業規管得咁嚴，明明我哋已經嚴格遵守防疫措施，都係要被迫停業。」月復月的停業，令Joyce難以負擔近萬元的租金及雜項開支，「真係好難捱！」她透露，2月初曾申請政府的防疫抗疫基金亦被拒，令她壓力再暴增。

她續指，原以為有防疫基金資助，可彌補部份租金開支，但由於瑜伽館屬分租單位，水電費單與簽約公司名字不同，致申請被拒。而業主亦拒絕減租，Joyce目前已拖欠兩個月租金，頻頻被催交租。

Joyce期望政府在抗疫基金上，可多體諒及考慮各種情況，降低審核標準。她又透露，自己曾多次致電負責處理資助申請的中國香港體適能總會，但「電話一直冇人聽」。

在職大學生兼瑜伽導師Joyce指，如今年疫情再爆發，（生意）堅持下去也無意義了。（受訪者提供）

「報復式」預約幻想破滅

今年4月，政府逐步放寬社交距離措施，瑜伽館等體育處所得以重開，Joyce表示，得知可重新開業後，曾憧憬有「報復性」預約，並馬上在社交媒體公布多項課堂優惠，冀吸引客源。奈何開業至今兩周，客量遠低於第五波疫情前。她解釋，逾四成舊客仍然擔心疫情感染風險，選擇暫緩上堂，又認為有些人疫下失去做運動的動力，生意額難以回復至第五波疫情前水平。

港人已開始復常，但疫情反覆不定，Joyce亦坦言，不知何時健身、瑜伽行業又會再度被迫停業，有感創業壓力很大，更指如疫情再度爆發，堅持下去亦無意義，屆時瑜伽館將不會再續租。