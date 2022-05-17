3月私樓落成量大跌七成至771伙　創近五個月新低

私人住宅落成量按月急挫。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新發表，今年3月份全港共有4個項目，共771個私人住宅單位落成，較2月份2,705伙急挫71%，創近五個月最少。

3月份落成的4個項目，包括啟德沐泰街8號，即為啟德第1L區3號地盤，涉及740個單位；其次為坪洲教育路9號，提供28伙。至於餘下3伙則為九龍塘窩打老道139號及粉嶺軍地南項目，分別提供2伙及1伙。

首季私樓落成量8083伙 按年大增2.6倍

雖然落成量按月大跌，但受惠首季有不少大型項目竣工，今年首季共有13個項目落成，涉及8,083伙，佔差估署全年預測的22,850伙約35%，同時也較去年同期2,249伙，按年大增2.6倍。

歷年私樓私樓單位落成量數據。（資料來源：利嘉閣）

首季新界7項目落成、涉6452伙

按地區劃分，今年首季新界區有7個項目落成，涉及單位總數6,452伙，佔同期整體私樓落成量約79.8%；九龍區暫時共有4個項目落成，涉及單位總數1,279伙，佔整體私樓落成量約15.8%；至於港島區只有兩個項目竣工，涉及352個單位，佔同期整體私樓落成量約4.4%。

私樓動工量首季僅197伙

而私樓動工量方面，3月份的私樓動工量錄197伙；而首季動工數字亦累計僅207伙，創過去二十七年同期新低。

陳海潮表示，第五波疫情嚴峻，導致今年首季未見大型項目開展動工，令私樓動工量於首季創下紀錄新低。3月份有兩個私人住宅項目動工，涉及單位197伙，雖然相比上月的10伙激增18.7倍，但首季亦只錄207伙，較去年同期的1,463伙急挫86%，為1996年紀錄以來的二十七年同期最少。而按單一季度計算，則創自2008年第四季後的五十三季新低。