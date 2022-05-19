碧麗軒4房海景複式戶　逾700呎巨廳配豪華廚廁｜現樓直撃

華懋集團旗下發展的薄扶林碧麗軒，位於薄扶林碧荔道57號，已屆現樓，全盤僅21伙，屬低密度發展，包括5座洋房及16伙複式戶，實用面積由1,526至5,767平方呎，提供三房套房至四房四套房。

碧麗軒現樓示範單位近日對外開放，為兩個複式戶，其中，1號屋的實用面積2,646平方呎，連361平方呎花園，四房四套房間隔，屬全盤最大的複式戶。從相片可見，單位玄關位闊落，客飯廳長逾11米，面積逾700平方呎，放置兩組大梳化、八人餐桌後，空間仍非常寬敞，趟門連接約361平方呎私人花園。至於廚房設有三邊工作枱面，配備酒櫃等名牌家電。

【1號屋、四房四套複式戶】

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所有睡房均位於1樓，主人房設有巨型落地窗，望開揚南丫島海景。套房浴室配雙洗手盤、同時設橢圓形浴缸及淋浴間，睡房外連177方呎平台。

【5號屋、三房三套複式戶】

發展商同日開放5號屋，實用面積1,818平方呎，屬三房三套複式間隔，位處住宅大樓地下及1樓，不設傢俱。從相片可見，廳區同樣寬敞，外連361方呎花園，内置樓梯通往上層。而地板、門框及部分櫥櫃均選用深棕色。睡房全位於1樓。