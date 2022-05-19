SILICON HILL示範單位首度曝光　最快下周初開價、月底推售｜多相

新地（0016）旗下大埔白石角優景里SILICON HILL第1期，今（19日）首度開放兩個無改動交樓標準示範單位予傳媒參觀。新地副董事總經理雷霆表示，項目已取得預售文件，最快下周初以貼市價開價，並於本月底開售。

雷霆：月內三盤齊發

雷霆又表示，項目鄰近未來計劃擬興建的港鐵白石角站，受惠東鐵線過海段通車，連接港島商業區，而近月樓市轉旺有不少投資者入市，反映市場對樓市前景有信心。他續指，集團短期內將有多個新盤推出，如何文田太子道西195號項目PRINCE CENTRAL、沙田多石街瓏珀山第2期，將連同SILICON HILL第1期於月內三盤齊發。

他預料PRINCE CENTRAL可於未來兩日獲批滿意紙，屆時將公布全新價單及接受購樓意向登記，預料於下周以現樓發售。同系屯門兆康NOVO Land、天水圍Wetland Seasons Bay第3期及北角海璇 II ，則預計在第三季推出。

發展商今日開放的示範單位，其中一個為翠景閣第3座9樓B2室，實用面積405平方呎，兩房間隔，大廳連接22平方呎露台，廚房採開放式設計，有。

↓↓翠景閣第3座9樓B2室兩房戶↓↓

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至於另一個示範單位參照翠景閣第5座9樓A2室搭建，同樣屬清水房，實用面積640平方呎，開放式廚房，附玻璃趟門，採三房一套間隔。玄關位設有多組收納櫃，內有鞋櫃及洗衣機等。

↓↓照翠景閣第5座9樓A2室三房戶↓↓

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資料顯示，SILICON HILL第1期合共576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，有開放式廚房及梗廚，實用面積由約217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。

SILICON HILL分三期發展，合共提供1,871伙，設有98個私家車車位。第1期由5座11層高的低密度住宅大樓組成，提供576伙，關鍵日期為2024年2月29日。