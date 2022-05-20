新世界借流浮山地皮予東華三院　擬建1233伙過渡性房屋

據城規會資料，東華三院就就元朗流浮山一幅住宅地皮，申請興建1,233伙，以作臨時過渡性房屋。據悉，該幅地皮由新世界發展（0017）借出。

上述地盤地盤鄰低密度私人屋苑深灣畔及流浮山坑口村，前臨又名深圳灣的后海灣。地皮佔地約204,315平方呎，當中政府土地佔34,058平方呎。項目擬以地積比率約1.54倍發展，落成後總樓面積約313,486平方呎。

當中住宅部分佔307,307平方呎，涉及3幢不多於5層高的住宅物業，提供1,233伙，即平均每伙約250平方呎。非住宅部分則有兩幢2層高建築物，提供6,179平方呎。

可容納2832人 料在2024年竣工

申請人指出，該項目可以容納2,832人，預計在2024年竣工入伙，初步計劃營運5年。申請人又認為，上述申請方案符合政府提供短期房屋的政策，減輕弱勢家庭面對的困難。

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翻查資料，上述地皮在2022年3月份也曾向城規會遞交申請，當時擬作私人發展，興建1,246伙，包括9幢洋房及4幢分層住宅，樓面約66.05萬平方呎，另設一幢作為幼兒中心的非住宅物業，涉及1.25萬平方呎。整個項將提供470個車位。