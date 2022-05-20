中建許世勳家族上水地申建969伙　保留歷史建築愛園別墅

中建企業許世勳家族就一幅位於上水客家圍以南的「綜合發展區」用地，向城規會申請興建969個住宅單位，以及100個安老院舍床位。地盤內的一級歷史建築物愛園別墅，將會獲得保留。

上述地皮佔地約34.04萬平方呎，擬以地積比率約4.39倍發展7幢樓高25至32層高的住宅及綜合用途大廈，以及一幢會所，落成後住宅樓面約138.21萬平方呎，非住宅樓面則約2.91萬平方呎。整個項目提供1,127個車位。

申請人：因應北都發展 應審視發展潛力

申請人指出，申請地點於「分區計劃大綱草圖」上被劃爲「綜合發展區」地帶，其發展或重建計劃的最高地積比率不得超過0.8倍，最大上蓋面積不得超過27%。但申請地點及其周邊環境的規劃環境經已顯著改變，因應施政報告提出的北部都會區發展策略，要求善用珍貴的土地資源，認為實有必要審視其發展潛力及制訂合適的發展規模。

申請人又指出，上述申請地盤內的一級歷史建築物愛園別墅將會保留，並提供一個有100個宿位的安老院舍，以回應當區對社福設施的需求，而該設施的樓面空間將免計算於最高地積比率。

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翻查資料，該家族早年已就上述用地向城規會申請以地積比率3.6倍發展，興建816伙，不過2017年10月被該會否決。隨後在2018年1月份把上述發展項目的密度降低約兩成，單位數目減至676伙，再向城規會遞交申請。

不過許世勳在2018年12月去世，而城規會於2019年6月表示該宗發展申請不繼續處理。隨後其兒子許晉亨則於同年12月再度申請。該項目位置鄰近上水高爾夫景園，地盤面積約34萬平方呎，計劃以地積比率約3倍發展，可建樓面面積高達96.4萬平方呎，涉及7幢17層至23層高的商住大廈。