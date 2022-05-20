新盤睿峰交樓在即　買家面臨殺訂　情緒激動危站行人天橋

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），近日落實交樓予業主。不過一班原採用原發展商提供「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的高成數按揭（90%一按）的業主，因按揭安排問題，面臨被殺訂危機。

其中有睿峰業主向《香港01》表示，樓盤於今日（20日）正式交樓予業主，由於至今依然未能成功承做按揭，有機會遭發展商殺訂。該批買家今日下午約一時至二時，前往樓盤附近試圖向發展商施壓，部分買家更情緒激動，在區內近東京街對開行人天橋企圖跳橋，危站行人天橋花槽位置。

事主經勸喻後返回安全位置

不過，據悉有警員及救援人員接獲通知到場，經勸喻後返回安全位置，事主及後被送往醫院。

即日起交樓 14天內需繳付樓價尾數95%

翻查資料，該樓盤向買家提供早前提供建築期付款辦法，樓價首5%在簽署臨時買賣合約時繳付，而樓價餘額95%則在交樓後的14天內繳付。意味該批買家若未能成功承做按揭，有機會在未來兩周內遭到發展商殺訂。

據了解，部分睿峰買家原本計劃採用項目最初提供的90% ㇐按，不過在項目轉讓予合夥股東鼎珮集團後，部分買家未能成功申請上述高成數按揭。

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