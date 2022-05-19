筲箕灣半新樓香島現銀主盤　五年貶值七球

筲箕灣半新樓再錄得大幅蝕讓個案。於2018年中才入伙的筲箕灣香島，一個高層四房戶早前淪為銀主盤，新近以2,460萬元沽出，較2017年3月份的買入價，帳面貶值近22%。

美聯高級區域經理佘錦驊表示，上述銀主盤為香島2座高層A室，實用面積1,188平方呎，為四房雙套連儲物室間格設計，換樓用家鍾情單位寬敞，加上銀主盤樓價合理，決定斥2,460萬元成交，呎價約20,707元，屬市價成交，並連一個車位。

據悉，原業主於2017年3月份以約3,144.7萬元購入，是次易手帳面貶值近22%或684.7萬元。據單位放盤相片，該單位享有開揚山景，下方為聖馬可小學。

馬頭角君柏銀主盤貶值669萬

此外，2016年初入伙的馬頭角君柏，一個低層單位近月淪為銀主盤，在上月底以3,330萬元沽出，原業主持貨約五年，料需要實蝕超過八球。

上述單位為君柏3座低層A室，實用面積1,624平方呎，在上月27日以3,330萬元沽出，成交呎價20,504元。據了解，該單位去年曾由銀主委託拍賣場推出放售，惟一直未能售出。

原業主於2017年5月以3,998.6萬元買入上址，是次易手，較五年前買入價帳面貶值約669萬元。若計及買入時的稅款約169.94萬元，及賣出時的佣金支出33.3萬元，實際蝕讓金額高達逾870萬元。