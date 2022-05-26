鄧成波家族9028萬沽畢架山花園商場　近年曾4度抵押

鄧成波家族再度大手沽貨，其持有多年的畢架山花園商場舖位連一籃子車位，新近以9,028萬元沽出，持貨逾三十年物業升值11倍。

資料顯示，畢架山花園2期商場部分及停車場在4月28日以9,028萬元易手，新買家為怡高資本有限公司（YIELD TOP CAPITAL RESOURCES LIMITED）。

至於原業主為包明有限公司（POUR LIGHT LIMITED），公司董事包括鄧耀昇、鄧耀文等，為鄧成波家族成員。該家族在早於1991年斥資750萬元買入上址，以最新成交價計，帳面大賺約8,278萬元，升值約11倍。

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近年四度借財仔 涉二按、三按

資料顯示，上述商場物業近年多次被抵押向財務機構貸款。如2020年3月至2021年1月期間，四度抵押向財務機構貸款，其中一筆按揭涉及不多於7,800萬元，另有一筆二按金額涉及貸款約2,800萬元，此外也有一筆三按貸款，惟相關金額數字不詳。

據市場消息，上述物業實用面積約11,502平方呎，設有入契露天廣場，佔地約24,000平方呎，整個商場總樓面約35,426平方呎，另設有36個車位。該批物業早前叫價1.38億元，商場部分叫價9,680萬元，車位則叫價4,320萬元。

有代理指，該商場由於長期無人打理，不少舖位物業自2008年以來也沒有加租，租金水平偏低。據悉，目前商場租戶包括超市惠康、教育中心及琴行等，每月租金收入約24.8萬元。

由年初至今鄧成波家族累沽約12項物業，涉額逾30億元。圖為鄧成波孻仔鄧耀昇。（鄧倩螢攝）

翻查資料，今年鄧成波家族暫沽出約12項物業，包括商場、工廈、酒店及寫字樓等，合共套現逾35億元。

當中，最大額為5月以上旬約14.2億元售出荃灣汀蘭居予華大酒店（0201），華大酒店主席鄭啟文為恒地（0012）創辦人李兆基之女婿；其次，今年2月份鄧成波家族又以7.33億元沽出觀塘活化工廈宏開中心全幢，接手買家為電訊數碼（6033）。