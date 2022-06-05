驗樓｜OCEAN MARINI獲85分　地板有鬆　康Sir：腳趾尾咁大條罅

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的日出康城9C期OCEAN MARINI，近月開始收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir）驗收一個1B座兩房戶，實用面積約542平方呎。經康Sir仔細驗收，發現單位小瑕疵居多，15項驗樓分項中，地板及窗戶被扣分最多，單位最終獲85分。

經記者實測，由港鐵康城站步行前往OCEAN MARINI大約需時10分鐘。屋苑單位主要望向另一屋苑Sea To Sky、將軍澳海灣及藍塘海峽景致。



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地板有鬆動嚴重 驚現1厘米罅隙

撇除部份崩花、污漬、唧膠不平滑等小瑕疵需要作修補及清潔外，全屋最大問題是地板，只得25%分數。其中，走廊邊地板拱起，出現兩處輕微傾斜，康Sir建議重做。

此外，大廳出現多處地板鬆脫情況。當用力踩踏在複合木地板上。地板有鬆、呈輕微上下移動且發出聲響。當中，以睡房窗邊地板位最為嚴重，踩踏時地板與地腳線之間，出現明顯罅隙，足夠「攝入」多於一張八達通，康Sir指，「有成一隻腳趾尾咁大條嘅罅，需要重新加固，但修理唔難。」

露台玻璃欄、大廳梗窗現崩花

至於單位的窗戶屬於第二多扣分位。康Sir發現，露台的玻璃欄出現約3至4毫米的崩花，超出正常合格水平，建議更換。他指，若然玻璃崩花嚴重，遇強風吹襲時或未能抵禦風力，出現爆破風險。

而大廳的梗窗亦出現類似崩花問題，康Sir建議業主通知發展商跟換，不過他補充，梗窗崩花範圍雖超出兩毫米，但其直徑處於合格範圍內，故發展商有權拒絕更換。

窗外框防水膠失蹤 疑漏咗整

驗收過程中，康Sir發現單位主人房窗外框欠缺防水膠，「成條唔見咗，應該係唔記得咗整」，惟屬外牆範圍，故未獲扣分。他建議發展商補做，他指由於部份位置有螺絲孔，如無防水膠阻擋，雨水易經孔位滲入。此外，廳外框防水膠亦發現有孔，需作填補。

康Sir表示，單位位置部份留有鏽跡，清潔較差，外牆做工亦有甩漏，尚有完善空間，而且地板鬆動現象亦較同屋苑其他單位嚴重，「整體質素同之前驗嗰啲比，會爭少少」。

康Sir教路加強窗戶防水大法

康Sir又更教路如何增強窗戶的防水性能。他指，防水膠用於防止滲水，最高可承受每小時約120公里的風速，若風速過於強勁，如超級颱風，將難以阻擋，導致滲水。康Sir提議業主關閉窗戶後，將保鮮紙摺曡成條狀，置於防水膠位置，以加強防水力度。此外，由於防水膠會隨時間老化，業主應定期驗窗。

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