驗樓｜明翹匯73分　詹Sir批廚房唔好用　「設計嗰個都未煮過飯」

佳明集團（1271）旗下青衣細山路明翹匯，延後約三個月至近日交樓，記者與資深驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收一個面積約313平方呎的一房單位。詹Sir指，單位整體需要修繕的地方不多，但窗邊外牆磚出現空鼓、部分櫃門安裝不當造成刮框，均令相關分項「捧蛋」，單位最後獲73分。

此外，詹Sir對於單位的開放式廚房有「微言」，認為廚房的設計只顧及美觀、卻忽略了用家的感受和需要。「整體個廚房唔好用、唔User Friendly。」「我思疑設計嗰個人都未煮過飯。」

明翹匯位於青衣細山路18號，依山而建，日常生活及交通配套可借助鄰近的私人屋苑美景花園及公屋長青邨商場。住戶出入可到附近的巴士站，有兩條巴士線前往港鐵葵芳站、荃灣區或港鐵青衣站。若然選擇步行往青衣站，估計需至少30分鐘。



調味料架設計「雞肋」 詹Sir：唔要好過

談交樓質素之前，詹sir先點評設計，「你畀得兩個，不如就唔好畀啦。」詹sir指的是調味料掛架。由於新盤愈來愈多採用開放式廚房，但工作枱面或收納空間不足，故一般會在煮食爐旁的牆身設置調味料掛架，一來「就手」、二來「慳位」，但此室的調味料掛架只有兩個成年人手掌大小的容器。

詹sir指，下廚一般最少要用到鹽、糖、豆粉等調味料，此室僅配備兩個容器，且調味料掛架與廚房吊櫃之間距離太近，實際使用時會出現 「頂手」情況（見下圖），若要將容器取出，需要將整個調味料掛架取下，變相失去原有功能 。

廚房配備左手「專用」微波爐

此外，發展商交樓標準配備多項電器，但個別電器的擺位令詹sir摸不着頭腦。詹Sir指，此微波爐嵌於廚櫃下面的「死角位」，微波爐正向工作枱面，旁邊為嵌入式雪櫃，取物時需要打側身（見下圖）。 「講真你拎碟野出嚟，你只可以係左拗（左撇子）。」經記者實測，如要雙手取出微波爐內的東西相當「唔就手」。

開放式廚房工作枱面空間很有限，然而，微波爐下方與廚房工作枱面之間只有約40厘米的高度，難以擺放電飯煲或水煲等電器，即使可放入，水蒸氣直接升至微波爐底，或會影響耐用性。詹sir預計，該空間最終或只能用作擺放碗碟或調味等雜物，空間未能盡用。

感應式電燈少見 但用處不大

是次單位的其中一個「亮點」，為大門玄關設置了可切換模式的感應燈，業主毋須摸黑找電掣開燈。業主亦可以按需要將之切換為普通電燈。此設計在港並不常見，但詹Sir認為感應式電燈的實際作用不大。

他解釋，香港單位呎數普遍不大，加上單位外走廊燈光光線充足，「走廊啲燈咁光，一定唔會撞崩你個鼻，做個sensor（感應器）出嚟，其實無咁嘅需要。」他認為感應式電燈屬噱頭。

佳明集團：已安排承建商跟進及執修

至於交樓質素方面問題不算多，主要是廳區窗邊上、下外牆磚有空鼓，建議重做；趟門內框左邊錯孔未補，需要修補；部份廚櫃內門、內板有崩花及污跡，要修補及清潔等。就上述驗樓結果，發展商佳明集團回應指，已收到業主遞交的執修清單，並即時安排承建商跟進，待執修工作完成後，會盡快安排業主到場驗收。

【單位其他執修位】

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