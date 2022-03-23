史上最貴驗樓開箱　CENTRAL PEAK 3億洋房奪98分　兩設計位累事

位於東半山司徒拔道18號、前身為嶺南書院的CENTRAL PEAK，2011年由新地（0016）以44.9億元投得地皮重建，並於2020年底推售，至今售出單位成交呎價最低也要7.7萬元，最高每呎10.38萬元，屬區內超級豪宅，項目近日入伙。

驗收3億洋房 康sir大讚質素配得上樓價

記者偕資深驗樓師詹濟南徒弟陳智康（康sir）前往驗收屋苑一幢三層高洋房，實用面積近3,700平方呎，樓價逾3億元。經驗收後，康sir大讚單位質素極高，售後服務好，「𠵱個質素係配得上𠵱個樓價」，並給予98分高分，直言可直接入住。不過有兩個設計需要特別留意，而且屋內私人電梯需每年一檢，維修費用高昂。

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天台玻璃出現輕微扭影

是次驗收的洋房實用面積近3,700平方呎，連逾1,100平方呎花園、近800平方呎天台、及近300平方呎前庭。康sir仔細驗收後，表示需要修繕的地方皆屬輕微問題，部份細微崩花及掃口位需扣分，整體問題不大，美中不足之處為天台玻璃。

康sir指，全屋最大問題位為天台玻璃，因屬外牆範圍，故不被扣分。康Sir現場發現，九成天台玻璃均出現輕微扭影及折線問題，致外望的景觀略為變形，影響視覺效果，需重新打磨或直接更換。不過康Sir補充，更換玻璃有機會要拆除周邊石塊，稍一不慎容易造成石塊崩裂，屆時更換將更耗時、更貴。發展商方面則指已準備材料更換。

兩設計問題 閘掣撞喉、趟門手柄難發力

康Sir提到屋內有兩個設計問題 ，其中地下樓層客廁的來去水閘掣撞喉，無法關上，惟屬設計問題，未有扣分。康Sir建議發展商為業主進行修補，否則未來維修或更換時會較麻煩，處理不當更有機會造成漏水。

此外，一樓套房的玻璃欄有鬆動，康Sir指，由於玻璃面闊大，但僅主要依靠左右兩邊支架固定，玻璃略呈前後搖晃，長時間搖動或會有爆裂風險，建議業主加底膠作固定。

為讓景觀更開陽，發展商特意採用玻璃趟門設計，並按法律要求設置1.1米高的玻璃保護欄。不過，趟門手柄被玻璃保護欄阻擋，業主只能在狹小空間轉動手柄，難以發力亦不順手。

新地：已即時調整廁所水管位置

就上述設計問題，發展商新地回應指，集團已即時調整地下廁所水管位置，令其可直接開關閘掣。至於一樓套房趟門，新地指，設計已在玻璃保護欄與趟門之間保留約100毫米距離，認為趟門仍可順暢開關，無阻使用。

廚房石材排序及做工精細

廚房方面，康sir大讚地板及櫥櫃的雲石紋理和顏色銜接相稱，毫無突兀感，排序及做工精細。康sir建議，如出現崩花、破損等情況，宜作適量修補，避免整塊更換。「如果淨喺換一塊，我寧願你唔好換！」他解釋，市面上較難找到近似紋路及色差的雲石作替補，若然全部拆除更換，工程龐大且昂貴。

由於單位樓底高，業主需借用爬梯才能充分運用吊櫃空間，日常生活取物或較麻煩。康Sir提醒，避免將易碎物品放置高處，此外，櫥櫃上的飾面雖可提升視覺效果，但較重身，女士開關櫃門會較耗力。

冷氣採百葉設計 可拆除清潔

全屋冷氣出風位均採用百葉設計，以增加美觀性，但由於大屋樓底高，如需要清潔百葉隙縫內的灰塵，需利用爬梯。康sir建議業主聘請專業師傅處理，價格會相對高。發展商新地則表示，冷氣出風位百葉窗均採用可拆除式設計，方便業主未來進行維護及清潔。

另外，屋內部份門後未有設置門阻，易與牆身碰撞。康sir提醒出入開門需注意力度，免門鎖撞牆，以致牆身有花痕或凹，建議業主增設膠粒或門阻作為緩衝保護。

窩心浴室設計 私人電梯需一年一檢

洋房的二樓為主人房及套房，內設浴室，浴室有正門及側門，側門一隅連接主人房，配備座廁及迷你洗手盤，康Sir大讚設計貼心，「夜晚去廁所都唔使兜大個圈！」然而套房的浴室地板打磨不均，輕微刮腳，建議修整。

值得留意，大屋內亦設有私人電梯，方便上落。不過，康Sir發現地下樓層按鈕鍵有超過4至5毫米的傾斜，斜度明顯且超出合理標準，宜重新安裝。此外，私人電梯需要每年由專業人士進行檢查檢驗、逐項機件核對，進行維修及測試，並找合資格人士審批以批出證明書，因此私人電梯維修費用甚高昂，每檢查一次最少要數萬元。

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業主曾就讀嶺南書院 對地段有「情意結」

上述獨立屋洋房的業主為一名黃姓老太太，據悉，黃老太從小在港島司徒拔道附近長大，年幼時曾經就讀嶺南書院（Central Peak位處地皮的前身），十多年前移民海外，不過對香港念念不忘，近年與家人回流。

據黃老太的家人向《香港01》表示，黃老太對於司徒拔道有一種「情意結」，故回流香港後一直在東半山區內搵樓。又指喜見獨立屋驗樓分數高，會待發展商完成執修後搬入，由於單位現況極佳，預計不會再作大幅度裝修。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。