CCL報181.15點按周跌0.38%　料窄幅徘徊　大型單位創14周新高

中原城市領先指數CCL報181.15點，按周跌0.38%，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，指數連續5周於180點到182點窄幅徘徊，累升1.00%。至於，CCL（大型單位）連升5周，有從後追落後的升幅。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%，累升0.70%。CCL（大型單位）最新報185.05點，創14周新高，連升5周，按周升0.12%，累升2.06%。CCL（中小型單位）報180.38點，按周跌0.48%，累升0.78%。本周指數是反映5月5日美國宣佈加息半厘當周的市況。

按地區劃分，四區樓價走勢各自反覆，新界東樓價創近期新高後回軟，新界東CCL_Mass報196.24點，按周跌0.60%；新界西CCL_Mass報168.87點，按周跌1.06%。

港島CCL_Mass報184.90點，按周跌0.79%，連跌3周共1.75%；九龍CCL_Mass報174.43點，按周升0.12%，結束2周連跌。

樓價見底回升8周計，CCL累升2.15%，CCL Mass累升1.64%，CCL（中小型單位）累升1.83%，CCL（大型單位）累升3.70%。港島CCL_Mass累升2.66%，九龍CCL_Mass累升1.12%，新界東CCL_Mass累升0.72%，新界西CCL_Mass累升1.89%。