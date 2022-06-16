疫下家庭困獸鬥　70後女經紀因一句話買康城兩房　料供足廿七年

疫情下，不少港人的工作及生活模式大改變。從事保險行業的70後Mandy，前年與丈夫長期「在家工作」，女兒亦在家上課，一家三口每天在家裡「困獸鬥」，觸發其換樓念頭。她趁樓價稍為回調時，斥約765萬元購入日出康城一伙500餘平方呎的全新兩房單位，改善生活環境，惟因為職業關係，只能承造六成按揭。

「間屋太細啦，三個人成日喺度困獸鬥，無空間剩。」Mandy透露，促使她今次決心買樓的主因之一為居住空間不足。她本身與丈夫及女兒居於寶琳一個400平方呎的單位，但疫情下夫婦二人長期「WFH」，女兒亦有一段長時間在家上學，日常開會、工作不方便之餘，每日朝夕相對少不免產生摩擦。

貪新樓無需裝修、有升值 寧放棄三房

Mandy透露，本身睇中與女兒學校相近的居屋屋苑將軍澳富寧花園，貪其價格相宜兼有三房間隔，不過，當時她的地產代理一句「康城新盤同富寧呎價只係爭2,000元」（富寧花園二手呎價約1.1萬元），令她改變主意，轉為留意當時推售中的新盤OCEAN MARINI（一手呎價由1.3萬至1.6萬元）。

她指，富寧花園樓齡偏大，計及維修及裝修費後，認為不及新樓划算。不過，康城呎價始終較二手貴，Mandy最後放棄三房，轉戰較舊居僅大約100平方呎的兩房單位。收樓當日，Mandy表示不後悔選擇買新盤，「對比富寧花園，康城樓仲有升值空間」，惟她亦指日出康城比較「隔涉」，區內僅一個大型商場，物價偏貴，「唔得民生」。

Wendy認為日出康城比較「隔涉」，但相信未來有升值空間。（歐嘉樂攝）

舊屋租金作補貼 減輕房貸壓力

曾經歷過「沙士」樓市低潮的Mandy，指當時因為年輕，未儲夠「彈藥」上車，故多年來一直儲錢等候下一個跌市機會，惟樓價卻一直只升不跌。

臨近50歲才置業，Mandy現時每月供樓支出約1.8萬元，估計供約二十七年，其父母亦曾擔心她供樓壓力過大。Mandy指自己從事保險行業，很多時月入逾3萬元，加上舊居收租補貼，而保險業不設退休年齡，故她不擔心失業或無收入，只期望盡早還清房貸。

職業關係借唔足 終付四成首期入市

不過，Mandy形容是次買樓過程亦非順利，她指因為行業問題，她無法從銀行借足原預計的按揭額度，「用咗好多時間同銀行傾，細銀行喺按揭方面反而容易啲。」她表示，部分大型銀行認為保險從業員的月薪較不穩定，故借貸時會將其入息證明打八折，相反，細銀行對此較寬鬆，Mandy最終承造約六成按揭，她又透露已賣出或停供部分保單，以增加資金作首期。

Mandy表示，待女兒學期完結後便會正式搬進新屋，「難得買到新樓，唔捨得（租）畀人住，梗係畀自己嘆吓先。」

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