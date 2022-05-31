世邦魏理仕：60%亞太區企業期望混合工作模式

據世邦魏理仕的最新調查顯示，大部分亞太地區放寬防疫限制後，員工陸續回到辦公室工作，但大多數區內企業仍打算保留混合工作模式安排。

是次調查訪問超過150家亞太區企業，近60%的受訪公司期望某種形式的混合工作模式，從辦公室和遠距工作的同等混合模式（28%）、大多數時間在辦公室（24%） 、大部分或完全遠距辦公（5%）。

近40%的受訪公司預計員工將完全回到辦公室工作，高於2021年的26%。這與美國和歐洲、中東和非洲地區的調查結果形成明顯對比，這些地區只有5%或更少的公司期望員工完全在辦公室工作。

港企傾向「辦公室為先、在家辦公為後」

該行指，亞太地區企業對回到辦公室工作的壓倒性偏好，說明寫字樓需求長遠前景良好。近一半的受訪公司打算在未來三年擴展其房地產投資組合，而59%的跨國企業計劃於今年內擴張，高於2021年的33%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，很顯然地在香港，不少人已重回辦公室工作。雖然許多跨國公司仍保留「在家辦公政策」，但觀察到香港企業比較傾向於採取「辦公室為先、在家辦公為後」的方案，以回應僱主和員工對工作空間的需求。

上述情況主要由於香港居住空間狹小，致比較難以在家工作。

調查顯示，企業選擇固定座位安排的意向急劇下降，同時，更傾向選擇靈活座位和以活動為基礎的工作空間設計。疫情前，58%的受訪公司設有固定座位，而現時只有28%公司仍然保留固定座位。當中，以金融企業從固定座位到靈活座位的轉變最為明顯，而專業服務公司可能會保留更多的固定座位。而部分律師事務所正引入流動私人辦公室，以進行保密工作。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部資深董事蘇楚雯指，截至去年底，千禧代和 Z 世代佔香港勞動力的41%。此兩個群體高度重視工作的靈活性和選擇。為保持員工的敬業度，並能夠吸引和留住優秀人才，公司必須聆聽並回應員工的需求和喜好。