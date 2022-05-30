港島甲廈空置率4月錄9.57%仍屬高位　灣仔區表現稍遜

不少企業仍對承租寫字樓物業抱觀望態度，防範第六波疫情來臨，港島區甲廈空置率仍處於高位。根據中原（工商舖）統計，4月份香港區整體甲廈空置率按月僅下跌0.02個百分點至9.57%；當中灣仔區因新建成商廈相繼落成，空置率提升至12.6%，增幅約0.24個百分點，屬港島區甲廈空置率最大升幅的區域。

中原（工商舖）預料，確診數字回落，加上東鐵線過海段通車帶動，將刺激傳統核心區甲廈租務交投，料5月份港島區整體甲廈空置率會有改善。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，4月份香港區整體甲廈空置率錄得9.57%，對比3月的9.59%下降0.02個百分點，已連續三個月呈現下跌趨勢，惟數字比去年同期錄得的9.32%仍有0.25個百分點的增長，反映港島甲廈空置情況仍見嚴峻。

多個核心商業區之中，中上環表現有所改善，4月份上環及中環甲廈空置率分別錄得9.14%及8.19%，同樣按月遞減0.17個百分點，上環更連續三個月呈現下跌趨勢。至於表現較遜色的灣仔區，4月份甲廈空置率錄得12.6%，按月遞增0.24個百分點，增幅最大。

陳雁樓稱，受惠於東鐵過海段效應，會展站開通及金鐵站四鐵匯聚等因素，預料灣仔及金鐘區將吸引更多企業進駐，帶動兩區甲廈樓面吸納情況，對改善整體甲廈空置率有正面幫助。他續稱，第五波疫情漸緩和，國際航線解禁，中港有望通關，料外資及中資企業來港租用寫字樓個案增加。