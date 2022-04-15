未來4年港寫字樓供應達1720萬呎　一太：復甦之路漫長

第一太平戴維斯新近發表的「2022年第一季香港寫字樓租賃市場報告」指，本地的營商氣氛受到打擊，甲級寫字樓租金下跌，2022年首季的整體平均租金下跌2%，每淨平方呎實際租金跌至55港元。報告又指，市況不明朗導致跨國企業縮減規模， 然而新經濟公司的需求抵銷了其部分影響。

首季寫字樓平均呎租跌至55元

報告指，第五波疫情下，政府實施相關的防疫措施，不少租戶實施在家工作政策，令首季甲廈成交量相當淡靜，加上股市動盪及多項外圍不確定因素，如俄羅斯入侵烏克蘭、中國主要城市實施封鎖措施等，本地的營商氣氛大受打擊，甲級寫字樓租金全線下跌。2022年第一季度的整體平均租金下跌2%，每淨平方呎的實際租金跌至55港元，較2019年第二季度的高位下跌27.2%。

2022年第一季度整體甲廈平均租金下跌2%。

傳統寫字樓需求漸減弱

多間金融機構正改用彈性上班方式，並普遍在租約到期時縮減規模。假如使用辦公桌輪用制，銀行預料將縮減20%空間，後勤部門將受到最大影響。跨國企業似乎更堅決地採用更靈活的業務模式。而本地公司則偏向維持較傳統方式。

關閉邊境、債務問題﹙尤其是發展商的債務問題﹚、「共同富裕」政策以及收緊新經濟行業的監管政策，正打擊來自內地公司的需求。首次公開招股市場同樣受到嚴重衝擊，今年首季僅有11間公司在港交所主板上市，集資額為133億港元，是自2013年第一季度以來最低水平。

新經濟公司對寫字樓需求有增無減

不過，報告指，以區塊鏈、加密貨幣及非同質化代幣業務的新經濟公司，為市場帶來新的寫字樓需求。不少過去數年冒起的初創企業，偏好樓面面積較細、富有現代設計風格的寫字樓多於較傳統的甲級寫字樓，如The Chelsea、H Code、德輔道西33號、The Wellington，以及Tower 535，新經濟公司如Mantra Dao、Satori及8 Block Capital，近期均在中上環承租寫字樓。

未來四年，本港甲級寫字樓供應量合計達1,720萬淨平方呎。

第一季度甲廈空置率達9.8%

由於現時的空置率處於較高水平，2022年第一季度的空置率達9.8%（620萬淨平方呎）；在新增供應方面，2022年至2025年的新增供應更達1,100萬淨平方呎，即合共釋放出1,720萬平方呎空置樓面，相當於近9幢中環ifc 2的樓面。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，未來四年的甲級寫字樓供應量合計達1,720萬淨平方呎，意味著寫字樓市場的復甦之路漫長。此外，租戶開始轉為偏好現代建築設計及獲得綠色認證的大廈。

第一太平戴維斯九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明認為，過去一些不明朗因素將在4 月至5月續漸消除，如決策者逐步重返崗位、租戶及業主準備更認真地協商續租或搬遷事宜，業主有可能提供更大彈性以挽留重要租戶，或帶動第二及第三季的成交量上升。