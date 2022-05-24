戴德梁行：大額商用物業買賣上半年錄280億　按年插水35%

疫情拖累下，大額商用物業交投回落。戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩表示，今年截至5月15日，市場暫錄得43宗逾億元大手商用物業買賣，涉及總成交金額約214億元，平均每宗成交約4.98億元，相關數字較2017年高峰期每宗6.91億元明顯回落。陳健珩認為，情況反映疫情影響下，投資者傾向考慮投資金額較小的商用物業。

他預計，今年上半年該類逾億元大額投資市場，最終可錄約50宗成交，總金額料280億元，金額按年跌35%。他解釋，大額買賣交投疏落主要受累於第五波疫情，惟疫情只會拖延投資決策，未有打擊投資者入市信心，料下半年市況轉趨活躍，今年全年總成交金額可達700億元

工廈物業最受追捧 佔整體32%

至於按類別劃分，陳健珩指，今年不少投資者均追捧可透過重建、改建增值的物業，以今年所錄得的成交來看，有32%為工廈物業，為交投最活躍的範疇。其次為酒店及地皮物業，各佔總成交約20%。

酒店買賣轉趨活躍，陳健珩認為，旅客數量大減導致酒店業經營困難，不少業主願意以較高折讓價減持物業。另一方面，近年本港房屋需求龐大，不少本地營運商與國際性房地產基金合作發掘「共居空間」的商機，積極購入酒店並改裝成為共居生活空間。

本地投資者、基金佔整體98% 中資佔比僅2%

至於市場資金來源方面，戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，由於香港目前仍然採用嚴格的檢疫隔離措施，上半年仍以本地投資者主導，佔市場總額逾56%。而在本地設有據點的國際房地產基金，也趁市況淡靜作出投資，期內基金佔總市場成交額42%，較去年同期的14%大幅攀升。而餘下的2%則為中資機構。

高偉雄又指，今年不少房地產基金夥拍本地投資者買入可增值的物業，預計帶動市況，今年全年成交金額料錄約700億元，較2019年及2020年更高。另由於東鐵過海段通車，預計下半年灣仔北及會議展覽中心一帶寫字樓將會受惠；而北部都會區內北線線沿線位置如古洞、新田、洪水橋的地盤也料成發展商吸納目標。

對於進入加息周期，高偉雄表示，對於分層住宅、寫字樓等物業影響不大，因該類物業有不少自用用家支持，而純粹用作收租的數據中心或會較受加息因素影響。