端午長假期新盤錄214宗成交　Silicon Hill佔八成　利奧坊沽11伙

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（4日、5日）兩日一手市場錄得約31宗成交，按周減少29.5%。總計整個「端午節」三天長假期新盤市場共錄約214宗交易。

其中銷售最旺為新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，「端午節」長假期共套現14.29億元。當中端午節（3日）當日首輪開售188伙，即日沽清以價單形式出售的170伙，套現逾13.7億元。

項目亦於昨日（5日）以招標形式沽出4伙，實用面積由601至848平方呎，成交額約1,262.1萬至1,883.56萬，呎價約為18,218至22,212元。

Silicon Hill第1期最旺 長假期沽174伙

另外，恒地（0012）大角咀「利奧坊」系列，於長假期連沽11伙，共套現約6,690萬元。當中利奧坊‧壹隅 沽出開放式及一房單位各5伙，套現約5,590萬元；同系利奧坊‧曦岸 亦沽1伙，套現逾1,103.3萬元。總計整個「利奧坊 」系列累沽1,439伙，佔可發售單位約95%，套現約85億元。

恒地大角咀「利奧坊」系列，於「端午」長假期連沽11伙，共套現約6,690萬元。

柏瓏 II周末沽3伙 套現4250萬

至於信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏 II，周末再錄3伙成交，吸金逾4,250萬元。涉及單位實用面積668及826平方呎，成交價1,277萬及1,634萬元，呎價約19,115元至20,051元。

而新地旗下元朗The YOHO Hub，長假期亦沽兩伙，實用面積由330至538平方呎，成交額約813.87萬至1,113.12萬，呎價約為20,690至24,663元。

恆大‧珺瓏灣撻訂重售賣平6%

恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期，亦錄一伙撻訂重售，成交價較撻訂前平近38.2萬或6%。 是次成交為3座17樓R室，實用面積372平方呎，屬兩房間隔，成交價約600.1萬元，呎價約為16,132元。

另外，由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，亦以招標沽一伙。是次成交為17樓D室，實用面414平方呎，屬兩房間隔， 成交額約1,097萬元，呎價約為26,498元。