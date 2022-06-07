土地共享｜新世界首遞申請　朗屏路地皮涉4565伙　公營房屋佔七成

發展局今日（7日）公布，接獲第5宗土地共享先導計劃申請，個案位於元朗朗屏路永寧村用地，由新世界發展（0017）旗下公司提交，將提供3,284伙公營房屋及首置單位，以及1,281伙私營房屋單位，合共涉及4,565伙。

發展局指，上述申請涉及一個位於元朗朗屏路永寧村的用地，佔地約5.5公頃，現時劃為「綜合發展區」地帶和「綠化地帶」的私人地段及毗連的政府土地。

申請涉及約3,284個公營房屋／「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）、1,281個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約2,486,530平方呎。申請由盛店投資有限公司提交，其母公司為新世界發展有限公司。

私樓部分料於2032年落成

上述項目地盤面積約590,750平方呎，地積比率介乎6倍至6.5倍，當中將建6幢樓高38層的私人分層住宅大廈，集中在用地的西北面，料可容納人口3,587人，私樓部分預計在2032年落成。

至於公營房屋/首置部分，提供6幢樓高40層的分層大廈，可容納人口9,196人，預計在2027年完成土地平整工程。另有部分零售樓面。此外，項目公營房屋／「首置」部分，將提供約44,854平方呎的政府、機構或社區設施／社會福利設施。

西南面地盤B預留作安老院舍等

至於位於西南面的地盤B位置，將預留作政府、機構或社區用途，提供樓面258,341平方呎，設有一間提供200個床位的安老院舍及一間容納約80人的長者日間護理中心。地盤B內同時也設有巴士總站。而在東南面的地盤D，部分地庫，能提供約90個私家車位的公眾停車場。