四年急增10家分店　快樂蜂Jollibee月租21萬首進駐大埔區

疫情未完，有連鎖食肆已積極擴充，落戶民生區街舖。菲律賓連鎖快餐店快樂蜂（Jollibee）及米線店譚仔三哥，近日同時租用大埔中心一帶的街舖，租金水平與舊租低不足5%。有代理指，政府4月起逐步放寬晚市堂食，民生區食肆生意已回復疫前水平，反而核心區仍然受制於未通關，旺區舖市「周六、日生意仲差過閒日」。

上手租客翠河餐廳已租用十年

市場消息透露，Jollibee新近以每月約21萬元租用大埔安慈路1號海寶花園商場地下10號舖，為期四年至2026年4月底。舖位鄰近大埔中心多個屋苑，舖位面積約2,905平方呎，呎租約72元。舖位上一手租戶翠河餐廳，已租用舖位約十年，舊租金為每月22萬元，即新租金回落約4.5%。若以Jollibee單點一件炸雞17元計，售1.24萬件才夠交租。

今年先後落戶牛頭角、荃灣等

以炸雞聞名的連鎖快餐店Jollibee近一年積極擴充，如今年2月份以月租28萬元，租用牛頭角道55號地下A3及B舖，面積約1,600平方呎，鄰近淘大花園；同年又進駐荃灣PLAZA 88基座舖位，以及長沙灣半新盤家壹的基座舖位，兩舖位月租分別約20萬及8萬元。

除民生區擴充，Jollibee去年9月份亦進駐銅鑼灣，以每月約20萬元租用怡和街56至58號新基商業中心地舖，面積約2,669平方呎。

Jollibee來自菲律賓，於1996年來港首設分店，成為菲律賓姐姐的聚腳點。2018年在港分店數目約8間。據品牌網頁資料，未計即將開業的大埔店，Jollibee目前在港有18間分店，單計灣仔區佔3間，換言之品牌短短四年分店數目大增10間。

Jollibee短短四年分店數目大增10間，元朗分店去年開業。

據Jollibee今年2月公布，其2021年第四季業績超乎疫情爆發前水平，故計劃斥逾14億元全球增加500間分店。此外，品牌2018年斥約2.6億元買入本港知名點心店添好運的亞太區經營權。當時快樂蜂創辦人兼主席陳覺中表示，看好亞太地區的潛力，並期望收購能為公司帶來可觀回報。此外，集團去年初又公布與日本吉野家成立合資企業，計劃在菲律賓開設50間吉野家門市。

譚仔三哥月租22萬 大埔同區擴充

至於另一連鎖餐飲品牌、米線店譚仔三哥亦即將落戶大埔中心地舖，為安慈路2號八號花園地下18至19號舖，實用面積1,800平方呎，最新月租約22萬元。舖位由新地（0016）持有，原由板長壽司租用，舊租約24萬元，即是次減租2萬元或約4.5%。據悉，譚仔三哥目前在同區大明里亦有分店，是次為同區擴充。

譚仔三哥亦是疫下積極擴充的其中一家食肆，品牌去年5月份以每月約45萬元租用中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地下及地庫兩層、即前翠華旗艦店，面積約4,081平方呎，以月租45萬元計，呎租110元。

代理：民生區食肆晚市再現人龍

民生區連環錄得食肆租務個案，美聯旺舖營業董事黃培權指，第五波疫情稍緩和，租金跌至低位，食肆趁勢擴充，他又指，民生區的餐飲業風險較低，部分晚市生意已回復至疫情前，再現「排隊等位」場面。不過，核心區舖位欠樂觀，在未通關下，旅客繼續近乎零，核心區「周、六日生意仲差過閒日」。

他指，民生區舖位租務已回穩，吉舖數量開始減少。他透露，民生區舖位租金在疫情期間普遍回落約一成，現已大致回復至疫情前水平。