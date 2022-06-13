5月甲廈空置率9.8%　創七個月新高　東九龍最嚴竣

本港第五波疫情回穩，但商廈市場復甦步伐緩慢。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指，5月份租務成交量未呈上升，由五個月高位回落。而整體甲廈空置率連續三個月錄得上升，最新達9.8%，創近七個月新高。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然第五波疫情減退，但企業對承租寫字樓的態度仍然審慎，空置率仍偏高，令租、售價持續受壓。他指，近日疫情似有反彈跡象，加上通關前景未明朗，相信寫字樓市場短期內仍然難以快速反彈復甦。

空置率方面，以東九龍最為嚴竣，錄15.2%，其次為上環區的9.6%。

中環甲廈售價今年累跌7.9%

據報告指出，5月甲、乙廈售價分別按月跌2.0%及0.9%，當中，中環區甲廈售價大幅下挫，今年以來累積跌近7.9%，最新呎價跌至29,663元。

甲乙廈租金均錄得輕微下跌，分別按月跌0.5%及0.4%。金鐘、中環的甲廈租金上升乏力，近期成交如金鐘力寶中心中層單位，以每呎47元租出，較上一手租金挫逾20%；另中環中心有高層單位，最近以每呎65元租出，低市價近20%。

不過，5月份錄得的買賣中，不乏逾億元大手成交。當中最矚目為資深投資者紀寶以約5億港元沽出尖沙咀國際商業信貸銀行大廈多層，涉及樓面約38,514平方呎，平均呎價約12,982元。

長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，5月已取得滿意紙。

隨著市場上陸續有全新甲廈落成啟用，如新世界（0017）旗下航天城項目11 SKIES及長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，另有全新商廈項目開售，如灣仔新項目NOVO Jaffe，料有利帶動寫字樓交投，不過，目前寫字樓需求仍較弱，相信寫字樓市場會供過於求，對空置率及租金會構成一定壓力。