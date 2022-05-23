九龍西甲廈商圈步入收成期　新世界林浩文：料租售價每年升5%

新世界（0017）近年積極於九龍西一帶「插旗」，單計長沙灣區內，已擁三個商業項目，涉及合共逾220萬平方呎樓面，將於未來兩年陸續落成，意味集團的九龍西「甲廈商圈」將步入收成期。新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，集團傾向保留上述「甲廈商圈」逾一半樓面作為長線收租，他又預計，未來五年該區甲廈的租、售價每年看升5%。

餘下25%樓面 部分保留收租

新世界林浩文表示，近一至兩年整體市況雖受疫情困擾，但旗下長沙灣甲廈荔枝角道888號在樓花期內已累售75%樓面，涉及逾43萬平方呎，當中近八成買家為自用或長線投資者，成交呎價介乎約1.5萬至1.7萬元。現餘下的25%樓面以高層大單位為主，林浩文表示會採取惜售策略，部分樓面將保留收租，意向呎租約30元起。

他又指，荔枝角道888號在5月會取得滿意紙，預計最快兩個月內與各買家完成交易，料最快6月底或7月初入伙。

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高層全層連逾千呎平台 望昂船洲大橋

發展商日前開放荔枝角道888號予傳媒參觀。其中，30樓全層建築面積約2.23萬平方呎，連近1,300平方呎平台，全層未有提供間隔，景觀開揚，部分位置可望向昂船洲大橋一帶海景及曼克頓山方向。至於26樓全層2.46萬平方呎，則已分間為19個單位，面積由約500至2,600平方呎。

至於集團同區另外兩個甲廈項目，分為為瓊林街83號及永康街發展項目，預計在2023年第四季及2024年第一季落成。其中，瓊林街83號商業項目將提供約120萬平方呎，而永康街項目則提供42萬平方呎，兩個項目暫時未有推售時間表。

林浩文：長沙灣商圈變天 將連接大灣區

對於九龍西商業區發展前景，林浩文認為，長沙灣過往為工業區，隨區內有大型住宅屋苑、新晉豪宅落成，同時有不少全新商業項目，認為整個地區已「大變天」。而該區所在位置不論前往中環、機場、深圳灣口岸亦相當方便，相信能連接內地城市、以至整個大灣區，成商家落戶地點。他預計，未來五年長沙灣區內甲廈的每年平均租金及售價格升幅可達約5%。

林浩文又補充，集團在長沙灣的三個商業項目，合共提供多達1,000個車位，大部分將會用作收租，不過，荔枝角道888號的部分車位近月已推出拆售，售價由約200萬至220萬元。

↓↓荔枝角道888號30樓↓↓

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↓↓荔枝角道888號26樓↓↓