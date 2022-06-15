呎價140萬香港舖王　獲找換店7.5萬續租一年　回報跌剩0.5厘

「全港呎價舖王」銅鑼灣波斯富街77至83號波斯富大廈地下N舖，於2014年零售高峰期，以實用呎價近142萬元易手，震撼舖市。據悉，該舖王的租戶找換店，新近以每月7.5萬元續租一年，租金較七年前大跌75%，租金回報跌至僅0.5厘。

據了解，上述波斯富大廈地下N舖，建築面積約200平方呎，實用面積約122平方呎，位置鄰近羅素街、面向勿地臣街及時代廣場。舖位由找換店於2015年起租用，月租曾達30萬元，至近日租約期滿，業主曾以月租9.5萬元放租，叫價較舊租低20.5萬元或68%。

舖王由找換店於2015年起租用至今，高峰期月租曾達30萬元。

減至7.5萬續租一年 較高峰期平75%

惟疫情下，來港旅客近「清零」，港人亦無法外出旅遊，找換店生意大減，而承租此類「蚊型舖」的商戶亦不多。據消息指，上址業主改為與原租戶、即找換店續租，月租減至7.5萬元，呎租約614元，租約暫為一年，意味新續租租金較高峰期大減22.5萬元，勁跌75%。

資料顯示，舖位原由英記茶莊陳氏家族或相關人士持有，於2014年3月以1.73億元售出，呎價達141.8萬元，成為本港史上首個實用面積呎價破100萬元的舖位，紀錄保持至今。惟若以目前租金計，現時回報低見僅0.5厘。

至於毗連上址波斯富大廈地下M號舖，由投資者汪敦敬於去年中以6,680萬元購入，以實用面積約123平方呎計，呎價逾54萬元。