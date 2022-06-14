黃海明125萬租CEO Neway糖街舊舖　擬「大包租」分拆出租

由CEO Neway租用作旗艦店多年的銅鑼灣糖街巨舖，其1樓至3樓全層，新近獲資深投資者、「神奇小子」黃海明以「大包租」形式租用，並計劃把舖位拆細出租。有代理消息透露，是次黃海明「大包租」巨舖，傳每月租金約125萬元，呎租僅約25元。

黃海明回覆《香港01》確認已租用上述巨舖作為「大包租」，不過有關租金詳情不便透露。又指該三層樓面正在市場放租中，意向呎租約48至55元。

據代理消息透露，上述舖位為怡和街19至31號樂聲大廈1樓至3樓舖位，面積約7.6萬平方呎，獲投資者黃海明租用，市傳每月租金約125萬元。是次屬於「大包租」形式，即黃海明租用巨舖後，會再拆細多個舖位出租予其他小商戶。

三層樓面「大包租」 意向呎租48至55元

黃海明指，目前正為該三層樓面招租，其中一樓意向呎租約55元，二樓則為50元，三樓呎租水平較低約48元。資料顯示，上述三層樓面面積約7.6萬平方呎，若然以意向呎租約50元計算，全部樓面全數租出後，估計每月租金收入可達約380萬元。

他又指出，現時糖街亦有另一幢新落成商廈的租金可作參考，如銅鑼灣糖街25至31號全新銀座式商廈，樓上舖意向呎租約80元，基座舖位呎租叫價逾150元。

逾5萬呎舖面 CEO Neway高峰期285萬租用

上述樂聲大廈三層舖位，原來由CEO Neway租用為集團旗艦店多年，樓面合共約7.6萬平方呎，高峰期月租約285萬元。不過在2016年5月份Neway已棄租地下及一樓，涉及共約2.6萬平方呎，該批樓面其後曾由天馬影業租用開設Cinema City戲院，惟戲院在今年第5波疫情下結業。

至於2樓至3樓舖位，據了解亦已交吉超過一年。在2020年12月底，舖位業主入稟指Neway拖欠該年4月至12月租金、冷氣費及廣告牌牌費逾1,906.8萬元，要求清繳欠款及將舖位交還。