999年地契名單｜全港僅15個屋苑擁無敵地契　仲有此新盤

在港買樓，除要留意屋苑位置、呎數、價錢及配套等，地契同樣是不少準買家的考慮因素。據發展局指，由現在起計至2047年6月29日，約有2,400個一般商業／住宅／工業用途地段的土地契約陸續到期，最早一批涉及大約50個地段的地契將於2025年到期。不過，香港目前有極少數屋苑擁有999年地契，無須擔心「2047大限問題」。

無須承受補地價壓力

香港的土地地契主要分為75年、99年和999年，當中999年地契又被稱為「千年地契」。此類地契大多是在香港開埠初期批出，集中在港島區。由於999年期地契的土地租用者只須繳交差餉、即應課差餉租值的5%，無需承受繳交地租、或補地價等續租條件的壓力，相比之下999年期地契具一定優勢。

但原來現時全港九僅15個屋苑擁有999年地契，相當稀有，包括藍籌屋苑鰂魚涌太古城、西半山愛都大廈、北角賽西湖大廈 、中半山帝景園、中半山曉峯閣、西半山殷樺花園、上環聚賢居、西半山樂信臺、嘉兆臺、嘉景臺、羅便臣道80號、薄扶林碧瑤灣、香港仔中心 、紅磡灣中心、大角咀大同新邨。

此外，近日準備推售的新盤紅磡必嘉坊，其位處的黃埔四街為近三十年來全港最大型私人發展999年地契重建計劃 。資料顯示，項目地契999年期是由1887年3月21日起計，即地契年期尚有超過800年，成為項目的賣點之一。