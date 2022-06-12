驗樓｜睿峰獲94分　打開摺檯僅餘13吋入屋　詹Sir：肥啲都過唔倒

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），近月陸續收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南（詹Sir）前往驗收一個中層D室，屬開放式單位，實用面積約244平方呎。經詹Sir驗收後，發現單位質素不錯，15項驗樓分項全數獲80分或以上，單位總評分為94分，惟設計上有三大問題，影響外觀及使用。

單位整體交樓質素不俗，但詹Sir對單位的設計稍有「微言」。他認為，發展商提供的設計屬於「家長式作風」，以先入為主的角度設計，似為住戶度身訂做，卻間接帶來不少限制。「我（發展商）覺得好，業主就一定係要覺得好㗎嘞。」

睿峰座落東京街29號，鄰近麗閣商場及街市，日常生活配套完善。由港鐵長沙灣站步行前往屋苑只需約4至6分鐘，不過沿路「無瓦遮頭」，打風落雨時出入或較狼狽。另外，屋苑附近有巴士站，交通尚算方便。



預設床背軟墊 或阻擋露台出入

評及樓質素之前，詹Sir先點評單位的設計。一如屯門恆大．珺瓏灣兩期，發展商預先為業主設置部分裝修，包括床背的軟墊，詹Sir認為是畫蛇添足，大幅限制戶主室内設計布置。

他舉例，假設戶主根據床背位置，放置一張約6呎半的睡床，將會阻礙通往露台的出入口（見下圖），只餘十多吋空間、即僅夠一個身位出入，而且露台門不能全打開。故詹Sir建議，把睡床靠右擺放、即靠向廚房一邊，雖未能與床背一致，但出入活動會較方便，避免「腳撞床尾」。

詹sir又指，由於擺放睡床後，床尾空間有限，若業主需到露台晾曬濕衣服，或有機會因而弄濕寢具，幸而單位有提供二合一洗衣乾衣機。

衣櫃不設掛桿 深度低於標準

另外，單位近門口玄關位置，設有入牆衣櫃，但衣櫃內竟不設掛桿。詹sir見狀設計，笑指「可能design嗰個都好似我咁唔掛衫啦。」

詹Sir指，假如業主只摺曡衣服，相當浪費衣櫃的儲物空間，建議業主額外購買可調式掛桿，方便掛衫。不過由於整個衣櫃僅高45吋（約1.14米），即使另外配置掛桿亦未必夠掛起一件男裝長外套，唯一辦法是降低衣櫃下格層板，以增加櫃內高度。

此外，經詹sir量度後，發現衣櫃內櫳深度只得約42厘米，低於一般50厘米的標準。故若然想善用衣櫃空間，除添置掛桿外，可考慮使用旋轉式衣架。

打開摺檯僅餘13吋通道 「肥啲都過唔倒」

由於單位空間有限，廳區提供一張可摺式餐檯，惟詹Sir發現，當打開餐檯後，走廊通道僅剩13吋半（約35厘米），需稍微側身才能通過，「肥啲都過唔到」。若然屋內有孕婦，出入恐怕需要先收起摺板。

詹Sir又認為，開放式廚房的耐火牆僅因法例「為起而起」，大大減低開放式廚房的便利性。他認為，即使耐火牆可以減低因煮食時引起的火警，亦未能阻止屋内其他家電引起的火災。此外，他又批評廚房提供的「廚櫃」，多用於掩蓋電箱， 「似遮嘢多過擺嘢」，實際收納空間不多，業主或需另外購置收納櫃，以存放廚具。

【單位其他執修位】

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。