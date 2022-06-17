屯門飛揚開價首批80伙　折實均價15050元　一房入場費437.2萬起

由兩大本地發展商長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門小秀項目飛揚第一期， 今日（17日）公布首張價單，首批提供80伙，整批折實平均呎價15,050元。 首批折實最平的一房戶，售價437.2萬元起。該盤預計最快下周展開首輪銷售。

長實執行董事趙國雄指，形容首批價單為「荀到飛起價」，定價較同區新盤有約一定折讓，今批價單以最高即供計算，首批價單全批80伙低於1,000萬元。至於美國加息方面，他認為加息屬預期之中，對準備入市的買家影響不大，又預告飛揚第一期最快下周開賣。

趙國雄形容「荀到飛起」 全數低於千萬

首批80伙實用面積283至722平方呎，包括一房至三戶型，其中一房及兩房單位各佔37伙，以及三房單位6伙。價單定價514.3萬至1,203.8萬元，價單呎價由16,141至20,127元。發展商提供兩種即供折扣優惠，當中一房至兩房單位最高可獲15%優惠，另三房單位最高可獲17%優惠。整批折實售價由437.2萬至999.2萬元，折實呎價由13,446元至17,110元。

長實高級營業經理楊桂玲指，首批價單定價市值約5.68億元，項目最快明日12點開放示範單位予公眾參觀，同日接受認購登記。又指對飛揚一期項目銷情有信心。

一房兩房最高優惠15% 三房戶高達17%

飛揚第一期入場單位為第2座1樓J室一房戶，實用面積284平方呎，價單售價514.3萬元，價單呎價18,109元，扣除最高優惠後，折實售價437.2萬元，折實呎價15,394元。

至於兩房戶最平為第2座1樓K室，實用面積468平方呎，價單售價755.4萬元，價單呎價16,141元，折實後售價642.1萬元，折實呎價13,720元。三房戶最平則為第2座地下E室，實用面積722平方呎，價單售價1,169.6萬元，價單呎價16,199元，折實後售價970.8萬元，折實呎價13,446元。

翻查近年飛揚周邊新推出的樓盤，對上一個為香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御系列，該盤第三期帝御‧嵐天於2021年1月推出，首批112伙，折實均價 15,020元。

至於第一期帝御‧金灣及第二期帝御‧星濤，則分別在2020年7月及10月推出，兩盤首批同樣為123伙，折實均價13,578及14,585元。上述帝御系列三盤當時的首批入場單位均為開放式戶，折實售價低至291萬至299萬元。

飛揚第一期關鍵日期2024年3月底

飛揚第一期由兩座大廈組成，各樓高20層，涉及400伙，實用面積由263至722平方呎，提供一房至三房連套房及儲物室間隔，全數400伙均不設露台及工作平台，項目關鍵日期為2024年3月底。

【飛揚示範單位直撃】