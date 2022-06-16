美國加息｜息魔來襲　買800萬樓每月恐供多2300元　尚有利息支出

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.75厘，為1994年、即28年來最大加幅，而今年已連續3次加息，合共加1.5厘。市場預期，本港最快今年內亦會跟隨上調息口，港人供樓成本勢增加。

縱觀本港暫未有銀行宣布調升最優惠利率（P），但近日一個月銀行同業拆息（HIBOR）有加快上升趨勢，今日（16日）報0.58厘，創逾兩年新高，而較遠期HIBOR（3、6及12個月）升得更快更急，反映未來資金趨緊令拆息有上升壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國再度加息而且幅度強勁，加上銀行半年結在即，月底前一個月HIBOR有機會上試0.8厘，第三季前更有機會挑戰1.8厘附近水平，即H按將觸及封頂位。

他又指，銀行結餘勢進一步下降，拆息亦會隨之上升，或將加速銀行上調P的時間表。參考2018年8月即香港加P前，有銀行先上調H按封頂息率或P按息率10點子，不排除是次亦有銀行先調升按息，此舉或誘發加息前的轉按意欲，令未來轉按宗數有機會上升

王美鳳：料短期按息逐步邁向2%水平

至於中原按揭董事總經理王美鳳亦指，市場預期美國大機會於7月再加息0.5厘至0.75厘，料下半年本港1個月拆息逐步升穿1.2%，以市場主流H按息率H+1.3%計，即下半年H按息將觸及封頂息率、即2.5%。

假設購買800萬元的新盤單位，承造九成按揭，貸款額約720萬元，還款年期30年。以目前實際按息約1.88厘計算，每月還款額約為27,492元，全期利息支出234萬元。一旦港元拆息抽升，按息升至普遍封頂息率2.5厘，即每月還款額將增加2,380元，至29,872元，增幅約8.7%，而全期利息支出為319萬元，即多出85萬元。

王美鳳又指，港P上升時間視乎結餘收縮及拆息上升速度，當1個月港元拆息升至1.2%至升穿H按封頂息率後，再升至1.5%以上水平，銀行才有較大壓力上調P，但相信港P於年內第三至四季將會上調，估計本港按息年底仍較大機會處於3%附近水平。

她認為，現時供樓人士在樓按措施及供款壓力測試下之防守力高，現時按揭借款人的平均「供款佔入息比率」僅約36%，若按息升至3%，「供款佔入息比率」升至43.5%，仍屬健康低水平；加上政府今年放寬按保樓價上限推出「財爺Plan」，有效為置業人士降低首期負擔，相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。