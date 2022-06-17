第二幅限呎官地　灣仔住宅地收21份標書　長實、信置競投

過去約150年一直用作教育用途、前身是「呂祺官立小學」或「灣仔書院」的灣仔皇后大道東269號住宅地皮，於今日（17日）中午截標，為第二幅「限呎」住宅地。地政總署公布，該幅地皮共接獲21份標書。

據現場所見，遞交標書的財團包括多家大型發展商，如長實（1113）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、中海外（0688）、嘉華國際（0173）、華懋、遠東發展（0035）、建灝地產、中信泰富（0267）、百利保（0617）及富豪國際（0078）、永泰地產（0369）、佳明集團（1271）、鷹君（0041）、漢國置業（0160）、旭日企業（0393）等。

建灝地產行政總監林綺華表示，若投得地皮打算用作發展中小型單位，認為港島區一向都是較少新盤供應，加上項目呎數不算大，因此對個項目亦是感興趣。她又預計，項目需時5年完成，相信之後會有另一新景象，不認為現時美國加息會對項目造成影響。

建灝林綺華：美國加息不影響競投

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇指出，集團獨資入標，於灣仔區過往有發展經驗，又指官地限呎沒有影響是次出價。會德豐地產物業發展高級經理何偉錦則表示，集團獨資入標，認為地皮近灣仔市區及地鐵站，屬罕有地段。

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地皮估值13.9億至22億

中午截標的灣仔皇后大道東269號地皮，地盤面積約13,203平方呎，最高可建樓面約116,189平方呎。綜合市場資訊，地皮每呎樓面地價約1.2萬至1.89萬元，市值約13.9億至22億元。

資料顯示，地政總署在2021年12月就上述地皮向城規會申請，擬重建為一幢樓高31層的商住樓。住宅部分將放寬地積比率兩成至7.8倍發展，涉及樓面10.3萬平方呎，提供191伙；項目建築物高度限制同時由主水平基準上100米，提高至110米，增幅約10%。

至於商業部分則以地積比率1倍發展，主要位於地下至3樓，包括零售樓面及會所，涉及樓面1.32萬平方呎。

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據了解，上述灣仔皇后大道東269號用地，早於1872年已作教育用途，即為灣仔最早的官立學校「灣仔書院」，隨後在1962年改建成灣仔官立小學，至1963年更名為呂祺官立小學，而在1983年後用作呂祺教育服務中心。

自政府宣布為住宅地設280平方呎面積下限後，上述灣仔住宅地為第二幅「限呎地」，首幅為屯門青山公路 - 大欖段住宅用地，於今年4月26日流標，為約三年半以來，官地市場再有住宅地流標。