海裕街臨海地延至下月底截標　代理：潛在買家需更多時間研究

太平協和集團或相關人士持有的鰂魚涌海裕街地段臨海地皮，近月遭到接管，被推出市場招標出售，原定截標日期為7月7日中午。惟負責招標的世邦魏理仕指出，截標日期將順延至2022年7月25日（星期一）正午12時。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，該地盤屬一個集商業、休閒及旅遊於一體的大型綜合發展項目，近月接獲不少查詢，當中包括中港發展商、房地產投資基金、機構性投資者、家族辦公室、私人投資者等等，而大部份潛在買家均希望爭取更多時間仔細研究物業及作內部商討。有見及此，截標日期將會順延，以便提供足夠時間讓買家能參與投標。

潛在買家包括中港發展商、房地產基金

上述臨海地皮位於籌劃逾20年的鰂魚涌海裕街海濱發展計劃（東區海濱長廊）的範圍內，地皮去年年初通過原址換地申請、擬建40萬呎商業項目及一條24小時開放天橋。不過地皮在4月份遭接管人推出招標。

地皮由太平協和持有 估值逾40億

早前有測量師估計，以銅鑼灣商業地每呎地價約1.8萬元計，上述海裕街臨海商業地皮預計每呎樓面地價約1萬至1.5萬元，即估值高達約40億至60億元。該地皮換地後的地盤面積或可達91,838平方呎，或可提供建築面積約40萬平方呎的零售、餐飲、酒店及辦公室設施。

地皮原業主為FINE TOWER ASSOCIATES LIMITED，為太平協和集團或相關人士持有，不過地皮今年2月初已被接管。另有資料顯示，地皮近年曾被抵押貸款，涉及大型銀行及私人機構，惟貸款金額不詳。