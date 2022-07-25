受朋輩影響斥五球上車　公務員收樓一刻：等SSD鬆綁再套現換樓

任職政府公務員、屬於80後的何先生，一直無置業打算，但三年前受樓市熾熱氣氛及朋輩影響下，決定加入業主行列，購入價值約500萬元的青衣明翹匯一房單位自住。不過單位面積相對細，何先生收樓一刻已打算待「SSD」鬆綁、如物業樓價有升幅即放售套現，再轉投二手市場、換面積更大的單位。

受朋輩、樓市熾熱氣氛影響 萌生置業打算

何先生指自己在30歲前並沒有置業的打算，本身亦無強烈投資意欲。不過，隨著年紀漸長，已到「成家立室」的時候，而2018、2019年時樓市氣氛熾熱，加上每當朋友聚會，討論的話題總是離不開置業、上車等。何先生頓感在香港生活，始終要有個屬於自己的地方（居所），遂萌生起置業打算。「你去到差唔多年紀，身邊人開口、埋口都係講呢啲（買樓置業）。」

他透露自小在青衣、荃灣區長大，對該區有份「情意結」，故數年時開始考慮入市時，亦首先考慮荃青區。不過，因當時手上資金未能負擔荃灣區海濱附近的樓盤，所以「得個睇字」。

因「彈藥」不足 放棄頭籌置業機會

直至約三年前樓市熾熱，何先生當時亦儲了大約100萬元，在朋輩影響下，他開始計劃置業，並嘗試抽新樓。他曾經入票土瓜灣瑧尚、荃灣映日灣，及白石角新盤，通通「無功而回」。有一次，他抽中何文田一單幢盤的頭籌、即可以優先揀樓。不過，由於樓盤位處市區，定價相對高，何先生坦言，當時自己的資金僅夠買入一伙實用面積200平方呎的開放式單位，由於面積太細，最終放棄了該次上車機會。

何先生指，「你去到差唔多年紀，身邊人開口、埋口都係講呢啲（買樓置業）。」 （盧翊銘攝）

及至2019年中 ，何先生入票認購青衣新盤明翹匯，他指，以當時自己的「彈藥」可勉強買入項目的兩房單位，但亦等同於一筆過取盡其所有流動資金，為免日後遇上突發事情時陷於被動，他最終退而求其次，選擇了樓價約500萬元的一房單位。

一房單位屬「過渡性」 冀可「住大啲」

對何先生而言，買入明翹匯一房單位只屬「過渡性質」、非長遠打算，「上咗車先算」。他續指，現時向銀行申請三十年按揭計劃，月供大概1.4萬至1.6萬元，以其月入近5萬元計算 ，供樓壓力不算太大。加上當初買入明翹匯時，樓花期逾兩年，計及現時收樓、執修等，大約住多數個月SSD（額外印花稅）三年期限便「鬆綁」，何先生笑指，假若到時單位已錄得升幅，不排除放售單位套現，再轉投二手市場、換一個面積更大的單位。